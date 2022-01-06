Muhabbat Meremglyyeva'nın katili CİMER'e mesaj gönderdi suçunu itiraf etti





O TAM BİR SAVAŞÇI TEKİRDAĞ'IN

Çerkezköy ilçesinde doğuştan spina bifida hastası olan kızı Özge ile 16 yıldır yaşam mücadelesi veren Kalbiye Marangoz, spina bfida hastaları başta olmak üzere tüm engellilere örnek olması amacıyla kitap yazdı. Kızı Özge'nin doğumundan itibaren yaşadıklarını anlatan Kalbiye Marangoz o anları, "Bir yaralı kuş vardı sanki avuçlarımın arasında. Ben bu yaranın ne olduğunu bilmiyor, telaffuz bile edemiyordum. 17 kez ameliyat 16 yıllık bir yaşama çok ağır. Ancak kızım tam bir savaşçı" dedi.