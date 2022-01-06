Muhabbat Meremglyyeva'nın katili CİMER'e mesaj gönderdi suçunu itiraf etti

Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da bakıcı Muhabbat Meremglyyeva'nın çalıştığı evin 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz 5 kadın sanık açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar İpek A, Büşra M, Fatma M. ile sanık avukatları hazır bulundu. Düşme anının saniye saniye kaydedildiği olayda bazı eşyaların çalınması üzerine ev sahibi ile maktulün tartıştığı, komşulardan birisinin maktulün bileğini ısırdığı ve boğuşmada maktulün parmaklarında şüphelilere ait saç tellerinin bulunduğu ortaya çıktı. Sanık Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e bir mesaj gönderildi. Mesajda, "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılıydı. Savcı, sanıklar hakkında ömür boyu hapis cezası istedi.
"BANA BUNU NİYE YAPTI"
Adana'da 13 yaşındaki Mert Tığıl, okuldan çıkarken binaya taş attıkları için uyardığı bir grup çocuk arasındaki Suriyeli N.D., tarafından sırtından bıçaklandı. Sol akciğeri sönen Mert'in hayati tehlikesi sürüyor. Gözünü açan Mert'in ilk sorusu "Bana bunu niye yaptı. Beni tanısa bunu yapmazdı" dedi. Bir an olsun evladının yanından ayrılmayan acılı anne; "Benim evladım devletin malına zarar gelmesin diye hayatından oluyordu. Suçlular cezasını çeksin" dedi. (ZİYA RAMOĞLU)
ÇATIDAN DÜŞTÜ
Denızli'de çalıştığı fabrikanın çatısına çıkan ve dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
(Berkan ÇETİN/ SABAH)