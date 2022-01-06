Muhabbat Meremglyyeva'nın katili CİMER'e mesaj gönderdi suçunu itiraf etti





İM'PARA'TOR YUMRUKLAR!

Boks, dünyadaki en kazançlı sporlar arasına girdi. Altın yumruklar, unvan maçlarında kazandıkları ücretlerle büyük bir servet elde etti. Zirve, ABD'li yumruk Floyd Mayweather'a aitti. Tyson Fury ve Anthony Joshua ise son yılların kazananı oldu. En zengin 10 boksör şöyle listelendi:

1. Floyd Mayweather: 400 milyon sterlin

2. George Foreman: 222 milyon sterlin

3. Manny Pacquiao: 163 milyon sterlin

4. Oscar de la Hoya: 148 milyon sterlin

5. Canelo Alvarez: 105 milyon sterlin

6. Lennox Lewis: 103 milyon sterlin

7. Tyson Fury: 100 milyon sterlin

8. Sugar Ray Leonard: 88 milyon sterlin

9. Anthony Joshua: 60 milyon sterlin

10. Wladimir Klitschko: 58 milyon sterlin