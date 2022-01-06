Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Muhabbat Meremglyyeva'nın katili CİMER'e mesaj gönderdi suçunu itiraf etti

    2 yıl önce evin balkonundan düştüğü iddia edilen Türkmen bakıcının öldürüldüğü ortaya çıktı. Sanık Ülkü Ç., “O kadını ben ittim aşağıi pişmanım” itirafında bulundu. İşte sizler için derledğimiz 6 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    O kadını ben ittim

    Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da bakıcı Muhabbat Meremglyyeva'nın çalıştığı evin 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz 5 kadın sanık açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar İpek A, Büşra M, Fatma M. ile sanık avukatları hazır bulundu. Düşme anının saniye saniye kaydedildiği olayda bazı eşyaların çalınması üzerine ev sahibi ile maktulün tartıştığı, komşulardan birisinin maktulün bileğini ısırdığı ve boğuşmada maktulün parmaklarında şüphelilere ait saç tellerinin bulunduğu ortaya çıktı. Sanık Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e bir mesaj gönderildi. Mesajda, "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılıydı. Savcı, sanıklar hakkında ömür boyu hapis cezası istedi.



    "BANA BUNU NİYE YAPTI"
    Adana'da 13 yaşındaki Mert Tığıl, okuldan çıkarken binaya taş attıkları için uyardığı bir grup çocuk arasındaki Suriyeli N.D., tarafından sırtından bıçaklandı. Sol akciğeri sönen Mert'in hayati tehlikesi sürüyor. Gözünü açan Mert'in ilk sorusu "Bana bunu niye yaptı. Beni tanısa bunu yapmazdı" dedi. Bir an olsun evladının yanından ayrılmayan acılı anne; "Benim evladım devletin malına zarar gelmesin diye hayatından oluyordu. Suçlular cezasını çeksin" dedi. (ZİYA RAMOĞLU)



    ÇATIDAN DÜŞTÜ
    Denızli'de çalıştığı fabrikanın çatısına çıkan ve dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    (Berkan ÇETİN/ SABAH)



        SUÇ VE CEZA
        Ankara'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet, 3.5 yıl önce plazanın 20'nci katından düşerek can verdi. Soruşturmada, genç kızın intihar etmediği Çağatay Aksu ve Berk Akand tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra atıldığı belirlendi. İki caniye, müebbet hapis cezası verildi. 83 milyonun takip ettiği davada, tepki çeken isimlerden biri de Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen'di. Katilin savunmasını yapan Ekmen, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in okul notlarının olduğu transkripti ve reçetesini hukuka aykırı şekilde temin etti. Genç kızı ihtihara meyilli olarak gösterdi! Çet Ailesi ise kızlarına iftira atan avukatı savcılığa şikayet etti. Savunmasında, "30 yıllık avukatım. Suç işlemedim" diyen Ekmen'e, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Çağatay Aksu'nun babası Sayit ve annesi Gülümser Aksu hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını istedi.



        İM'PARA'TOR YUMRUKLAR!
        Boks, dünyadaki en kazançlı sporlar arasına girdi. Altın yumruklar, unvan maçlarında kazandıkları ücretlerle büyük bir servet elde etti. Zirve, ABD'li yumruk Floyd Mayweather'a aitti. Tyson Fury ve Anthony Joshua ise son yılların kazananı oldu. En zengin 10 boksör şöyle listelendi:
        1. Floyd Mayweather: 400 milyon sterlin
        2. George Foreman: 222 milyon sterlin
        3. Manny Pacquiao: 163 milyon sterlin
        4. Oscar de la Hoya: 148 milyon sterlin
        5. Canelo Alvarez: 105 milyon sterlin
        6. Lennox Lewis: 103 milyon sterlin
        7. Tyson Fury: 100 milyon sterlin
        8. Sugar Ray Leonard: 88 milyon sterlin
        9. Anthony Joshua: 60 milyon sterlin
        10. Wladimir Klitschko: 58 milyon sterlin



        DOĞRUSU MUCİZE!
        Hırvatistan'da dağcı Grga Brkic, arkadaşlarıyla Velebit sıradağlarında yürüyüşe çıktı. Dengesini kaybederek yükseklikten düşünce yaralandı. Ona, can dostu North (Kuzey) adlı köpeği sahip çıktı. Kahraman köpek, 13 saat boyunca üzerine yattığı sahibini donmaktan kurtardı. Bin 800 metrede bulunan dağcı ve köpeğinin görüntüsü herkesi duygulandırdı.



            OMİCRON PANİĞİ
            Omicron varyantı dünyayı esir aldı. Türkiye'de de vaka sayısı dün 66 bini aştı. Vatandaşlar, aşı ve PCR testi olmak için hastanelere aktı. Vakaların arttığı Edirne'de ise hastanelerde test yoğunluğu yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarılarda bulundu: Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlara girmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Aşı hatırlatma dozunu yaptırmalıyız.



            DÜNYADA MUTLU AZINLIK YÜZDE BİR
            Dünyadaki 8 milyar insanın yüzde 1'i, mutlu azınlık olarak yaşıyor. Bunların servetinin, 7.9 milyar insanın servetine eşit olduğu biliniyor. 2014'te ölen ABD'li yazar Dolores Cannon'un sözleri, bu gerçeği, göz önüne seriyor: Nüfusun yüzde 1'i olan elitler, dünyayı yönetiyor. Yüzde 4'ü ise onlara kukla oluyor. Yüzde 90'ı ise uyuyor! Yüzde 5'i ise bu uyuyanları uyandırmaya çalışıyor. Ancak yüzde 1'lik kesim, yüzde 4'lük kuklalarla yüzde 5'i etkisiz kılıyor!



            EMMA KIZDILAR
            Harry Potter serisiyle ünlenen İngiliz asıllı oyuncu Emma Watson, Instagram'da Bad Activist Collective isimli Filistinli eylemcilerin "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartlarla yürüyüşünü paylaştı. Filistin yanlısı kullanıcılardan büyük beğeni aldı. Ancak İsrail'in BM elçisi Gilad Erdan ise "Kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçekte yaramıyor" diyerek, oyuncuyu hedef tahtası yaptı.



                GAZA GELDİLER
                Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yakıt zammı nedeniyle başlayan protestolar sonucu, hükümeti görevden aldı. LPG fiyatlarını düşüreceğini anlattı. Almatı ile Mangistau'da 2 hafta olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Göstericiler, Almatı Belediyesi'ni bastı. Ankara, "Kazakistan'da istikrara önem veriyoruz" açıklaması yaptı.



                HUSUMET CİNAYETİ
                Kocaeli Darıca İlçesinde 31 yaşında olduğu öğrenilen Onur Çınar Kaplan, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan 2 zanlı polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. (Abbas ÇAKAR)



                2 MİLYAR DOLARLIK HACİZ
                Bursa'da kurulu en büyük özel sektör elektrik santralı BİS Enerji, 2 milyar dolarlık kredi borcunu ödeyemedi. Banka, şirketin sahibi Ağım ailesine haciz gönderdi. Lüks AVM ve diğer gayrimenkullerin satılmasını istedi.


                20 BİN LİRALIK HAYAL
                İstanbul'da Erdem D, Almanya'ya kaçak gitmeye kalktı. Bünyamin K. adlı dolandırıcıya 20 bin lira kaptırdı.

                ÖRÜMCEK CİNAYETİ
                Konya'da Fatma Koç (52), duvardaki örümcek yüzünden kendisini döven eşine sinirlendi. Bıçakla katletti.

                ALKOLLÜ TERÖR
                Fatih'te devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca 'dur' ihtarı çekti. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Takip sırasında sürücü, cipi denetim yapan trafik polislerinin üzerine sürerek kaçmaya devam etti. Cipteki 4 şüpheli gözaltına alınırken, isminin Omid Aghajafari'nin 1.75 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. (Yunus Emre KAVAK)

                KARANTİNA                 7 GÜNE İNDİ
                Sağlık Bakanı Koca, pozitif vakaların karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini bildirdi. "5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erecek. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmayacak" dedi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                KAD-SİS Bursa’da!
                Haberler Yaşam Muhabbat Meremglyyeva'nın katili CİMER'e mesaj gönderdi suçunu itiraf etti
                    SON DAKİKA