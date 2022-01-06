Sarhoş sürücü 2.97 promil alkolle çakarlı araç kullanırken yakalandı: Ben özel kuvvetlerden Tolga Aslan

Olay gece yarısı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre tedavi gören bir yakınını görmek için hastaneye gelen Tolga Aslan (37) hastane personeline çocuk acilin yerini sordu.
Hastane personeli tarafından kendisine verilen tarifi beğenmeyen Tolga A. sağlık personeliyle hastane içinde tartışmaya başladı.
Tartışma seslerini duyan polis ve özel güvenlik ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışan Tolga A. sağlık personeline küfrederek hakaretlerde bulundu.
"BEN ÖZEL KUVVETLERDEN TOLGA ASLAN"