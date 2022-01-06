Sarhoş sürücü 2.97 promil alkolle çakarlı araç kullanırken yakalandı: Ben özel kuvvetlerden Tolga Aslan

Polis çakarı ve siren sistemi bulunan otomobil polis ekipleri tarafından çağırılan çekici ile otoparka çektirildi. Sürücü Tolga A.'ya alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, çakarlı ve sirenli araç kullanmaktan bin 823 TL ve ehliyet belgesi ibraz etmemekten 427 TL olmak üzere toplamda 4 bin 73 TL para cezası kesildi. Sürücü Tolga A.'nın ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu. Yapılan sorgu ve incelemelerde ise Tolga A.'nın herhangi bir askeri personel olmadığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.