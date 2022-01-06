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    • Yaşam
    • 06.01.2022 14:56
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    • 06.01.2022 14:57
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    İşte Türkiye’de insanların en çok korktuğu konu

    Geçtiğimiz 2021 yılı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, doğal afetler, küresel ekonomik kriz ve birçok konuda tüm dünyanın sınandığı bir yıl oldu. Araştırma şirketi Areda Survey, günlük kaygıların arttığı bu dönemde, Türkiye’de insanların en çok korktuğu başlıkları belirledi. Araştırmada katılımcılara, "En büyük korkunuz nedir" sorusu yöneltildi ve dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Haberin detayları...

    DHA
    İşte Türkiye’de insanların en çok korktuğu konu

    Türkiye son yıllarda dünyayı esir alan doğal afetler ve salgınlarla mücadele ediyor.

    Areda Survey, Türkiye'yi temsil eden 1100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye'de insanların sırasıyla en çok korktuğu diğer başlıklar ise; yüzde 13 ile günaha girmek, yüzde 9,4 ile yoksul kalmak, yüzde 8,2 ile iftiraya uğramak, yüzde 4,3 ile doğal afetler sebebiyle zarar görmek ve yüzde 3,6 ile başarısızlık olarak sıralandı.

    YÜZDE 51,8 ORANI İLE İNSANLAR SEVDİKLERİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

    Araştırmaya göre, Türkiye'de insanların en çok korktuğu konuların başında yüzde 51,8 oranı ile "sevdiklerini kaybetme" korkusu geliyor.

    Uzmanlara göre olumsuz düşüncelerin temelinde genellikle insanların içinde gelişip büyüyerek hayatlarını kontrol altına alan korkuları yatıyor.

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    Haberler Yaşam İşte Türkiye’de insanların en çok korktuğu konu
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