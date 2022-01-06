İşte Türkiye’de insanların en çok korktuğu konu

Türkiye son yıllarda dünyayı esir alan doğal afetler ve salgınlarla mücadele ediyor.

Areda Survey, Türkiye'yi temsil eden 1100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye'de insanların sırasıyla en çok korktuğu diğer başlıklar ise; yüzde 13 ile günaha girmek, yüzde 9,4 ile yoksul kalmak, yüzde 8,2 ile iftiraya uğramak, yüzde 4,3 ile doğal afetler sebebiyle zarar görmek ve yüzde 3,6 ile başarısızlık olarak sıralandı.

YÜZDE 51,8 ORANI İLE İNSANLAR SEVDİKLERİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Araştırmaya göre, Türkiye'de insanların en çok korktuğu konuların başında yüzde 51,8 oranı ile "sevdiklerini kaybetme" korkusu geliyor.

Uzmanlara göre olumsuz düşüncelerin temelinde genellikle insanların içinde gelişip büyüyerek hayatlarını kontrol altına alan korkuları yatıyor.