Her tarzdan şarkıyı 7/24 ile ücretsiz dinle

7/24 Dinle'de tarzınıza göre müzikler, size özel hazırlanmış çalma listeleri ve onlarca şarkıcı kullanıcılarını bekliyor. Geçmişten günümüze efsane isimleri, dönem şarkılarını ya da en güncel şarkıları üye olmadan, ücret ödemeden dinleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama ile sevdiğiniz şarkıcıyı takibe alabilir, favori şarkılarınızı listeleyebilirsiniz. 7/24 Dinle uygulamasını hemen indirmek için Google Play ya da Apple Store'u ziyaret etmelisiniz.

ÜCRETSİZ MÜZİK: Pop, Rock, Anadolu Rock, Arabesk, Türk Sanat Müziği, Klasik Müzik, Türkü ya da alternatif müzik türleri, şarkıcıya, türe ya da moda göre sıralandı, 7/24'te kullanıcılarını bekliyor.

SANA ÖZEL ÇALMA LİSTELERİ: 7/24 Dinle ile artık en sevdiğiniz şarkıları seçip, kendi çalma listenizi hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu özellik ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.

ÇEVRİMDIŞI DİNLE ÖZELLİĞİ: Uygulama çok yakında kullanıcılarına çevrimdışı dinle özelliğini tanıtacak. İnternetsiz ortamda müzik ya da sesli içerik dinlemeyi sağlayacak olan özellik, önümüzdeki aylarda yayında olacak.

13 FARKLI CANLI RADYO: 7/24 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsiniz.

PODCAST YAYINLARI: Kültür&Sanat, Tarihte Bugün, Portre, Seyahatname ve Spor Arşivi konularına dair dopdolu podcast yayınları için 7/24 Dinle'yi ücretsiz olarak takip edebilirsin.

SESLİ ÖYKÜ VE MASALLAR: Her yeni gün büyüyen kitaplığı ile 7/24 Dinle'nin Sesli Kitap bölümünde öyküler, masallar ve yazarlara özel çalma listelerini bulabilirsiniz. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ömer Seyfettin, dünyada öyküleriyle ses getiren Jack Londan, George Orwell ve daha birçok yazar sizi bekliyor.

MODUNA GÖRE HABER: Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor. Gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkânı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.

DİNİ YAYINLAR: Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden 7/24 Dinle ile hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz, Sure, Meal Sure ve Mealli Hatim dinleme imkânı da tanıyor.

Hemen indirmek için;

İOS: https://apps.apple.com/bg/app/724-dinle/id1540042099

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.dinle&hl=en_US&gl=US