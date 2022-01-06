Hayatının şokunu yaşadı! Hiç tanımadığı biri yüzüne kezzap attı

Yakalanması durumunda saldırgana ilk olarak 'Ben sana ne yaptım?' diye soracağını anlatan Tatlı, "Neden yaptığını gerçekten merak ediyorum. Kimse ile bir düşmanlığım, husumetim yok.

Bu kişi yüzüme kezzap attıktan sonra 5-6 metre ilerideki berber dükkânının önünden can havliyle bağırıp acı çekmemi, çırpınışımı izlemiş. Güvenlik kamera kayıtlarında bu var. İzmir Emniyet Müdürümüzü sayın Mehmet Şahne'ye sesleniyorum. Ne olur hayatımı mahveden bu saldırganı yakalayın. Benim hayatımı mahvetti. Bir gözümü kaybettim. Bu kişi de yaptığının hesabını versin" diye konuştu.