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    • Yaşam
    • 06.01.2022 08:31
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    • 06.01.2022 08:31
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    Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

    Son dakika haberi... Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasında olan deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.

    Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

    Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

    Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

    Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti.

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    Haberler Yaşam Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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