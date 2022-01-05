Bilardo salonunda feci kavga! İstekalarla vurdular: 2 kişi cezaevine gönderildi

Olay, 28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'ndeki bir bilardo salonunda yaşandı.
İddiaya göre site içerisinde yer alan bilardo salonu sahibi yabancı uyruklu M.M.S.F.'nin yanına gelen 3 kişi yaklaşık 1 ayrdı kendisinden haraç istiyor ve gelen müşterileri darp ediyorlardı.
Olay günü yine haraç istemeye gelen şüpheliler ile mekandakiler arasında kavga çıktı. Tartışma esnasında taraflardan biri duvar kenarında duran istekayı alarak karşı gruptaki bir kişiye vurmaya başladı.
Kavganın daha da büyümesiyle yumruklar ve istekalar konuştu.