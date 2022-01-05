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    • Yaşam
    • 05.01.2022 09:59
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    • 05.01.2022 10:00
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    Türkiye'nin kaçak elektrik kullanımında 1. sırada bulunan şehri Mardin'de aşırı yüklenmeden elektrik trafoları patladı

    Türkiye'nin en çok kaçak elektrik kullanan ili Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yüklenmeden kaynaklı elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi. Alevlerin gözyüzüne yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Haberin detayları...

    DHA
    Mardin’de aşırı yüklenmeden elektrik trafoları patladı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2022 yılı elektrik faturalarına kademeli zam yapmış, 150 kilowatta kadar tüketim miktarları için fiyat 1,37 TL / kilowatt; 150 kilowattın üstündeki kısım için ise 2,06 TL/ kilowatt olmuştu.

    Böylece elektriğin birim fiyatı ilk kademe kullanımda yüzde 50, ikinci kademede ise yüzde 125 zamlanmış oldu.

    Güneydoğu'daysa durum farklı... Kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu illerde elektriğe aşırı yüklenme yaşanıyor.

    2020'de kayıt dışı elektrik kullanımının yüzde 72 seviyesiyle en fazla olduğu Mardin'de trajikomik bir olay yaşandı.

    Olay, İpekyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Havaların soğumasıyla birlikte kaçak elektrik kullanımının arttığı kentte aşırı yüklenmeden dolayı iki ayrı elektrik hattında patlamalar oldu.

    Alevlerin gözyüzüne yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İhbar üzerine mahalleye gelen Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri bölgedeki akımı kesip hatlardaki arızayı gidermek için kablo yenileme çalışması başlattı.

    Yetkililer, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlamaların meydana geldiğini ve enerji hatlarındaki yenileme çalışmaları sonrasında bölgeye elektrik verileceğini söyledi.

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    Haberler Yaşam Türkiye'nin kaçak elektrik kullanımında 1. sırada bulunan şehri Mardin'de aşırı yüklenmeden elektrik trafoları patladı
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