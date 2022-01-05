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    • Yaşam
    • 05.01.2022 08:30
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    • 05.01.2022 08:33
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    Kilis'te yangın paniği! 4 katlı binayı itfaiye tahliye etti

    Kilis'te bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Bölgeye gelen itfaiye aracının merdiveniyle binadakiler tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

    Kilis’te yangın paniği! 4 katlı binayı itfaiye tahliye etti

    Kilis'te dört katlı binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

    Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki dört katlı binanın birinci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Tedbir amaçlı itfaiye ekiplerince evlere uzatılan merdivenle bina sakinleri tahliye edildi.

    Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

    İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Kilis'te yangın paniği! 4 katlı binayı itfaiye tahliye etti
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