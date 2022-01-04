QUADRANTİD METEOR YAĞMURU

Yeni yıl, Boötes olarak bilinen takımyıldız Quadrans Muralis'in adını taşıyan Quadrantid meteor yağmuru ile başlıyor. Yılın en önemli meteor yağmuru olma ihtimali çok yüksek olan yağmur, 26 Aralık 2021'den 16 Ocak 2022'ye kadar izlenebilecek. En yoğun olacağı zaman ise 2 Ocak'ı 3 Ocak'a bağlayan gece olacak.

Saatte 120 meteorun atmosfere girişinin gözlemlenebildiği bu meteor yağmurunda doğa olayının havaların genelde bulutlu olduğu ocak ayında gerçekleşmesi bu sayının ortalama 25'e düşmesine neden oluyor.

En iyi Doğu Asya'da saat sabaha karşı 2 civarında itibaren izlenebilecek yağmur, 6 saat boyunca Kuzey Yarımküre'nin diğer bölgelerinde de gözlemlenebilecek.