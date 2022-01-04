Başkent'te meteor yağmuru görüldü.
Quadrantid meteor yağmuru, Ankara'nın Beypazarı ilçesinden gözlemlendi.
2022 YILI METEOR YAĞMURLARI
2022 meteor yağmurları konusunda sakin bir yıl olacak. Bunun başlıca nedeni meteor dalgalarının çoğunun ayın parlak evrelerinde meydana gelecek olması.
Ancak meteor yağmuru meraklıları, görünme potansiyeli ilk defa yüksek olması tahmin edilen 'Tau Herculids' adlı yeni bir gök yüzü şöleni ile teselli bulabilecek.
Bu yıl meteor yağmurlarını izlemek isteyenler hangi tarihlerde gözlerini gökyüzüne çevirmeli?
2022'nin meteor yağmuru takvimi.