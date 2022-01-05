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    • Yaşam
    • 05.01.2022 08:35
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    • 05.01.2022 08:40
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    Sapık öğretmenden mide bulandıran taciz! İğrenç ifadeler: Elini kıyafetimden içeri sokuyordu

    Ankara'da bir öğretmenin iğrenç tacizleri mide bulandırdı. Öğrencilerin ifadeleri ise dehşet verici. Matematik öğretmeni Yasin M. hakkında, özel ders verdiği 8 ve 14 yaşlarındaki iki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 8 yaşındaki M.Z.Ç. ifadesinde, "Yanlış yaptığım zaman elini kıyafetimden içeri sokuyordu. Bana dokunduktan sonra da bir yere gidiyordu" dedi. Savcılık adli kontrolle serbest bırakılan öğretmenin kararına itiraz etti.

    Öğretmenden mide bulandıran taciz

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde matematik öğretmeni olan Yasin M., özel bir kursun sınıflarını kullanarak ders verdiği öğrencilere özel ders vermeye başladı. Yasin M. 8 yaşındaki M.Z.Ç. ile 14 yaşındaki İ.M.K.'ya bir evde özel ders vermeye başladı.

    ÖĞRETMENİN KENDİSİNE DOKUNDUĞUNU SÖYLEDİ
    İ.M.K.'nın ders gitmemesi üzerine kızının durumundan şüphelenen annesi İ.M.K.'ya nedenini sordu. İ.M.K'nın, öğretmeninin kendisine dokunduğunu ve boynundan öptüğünü söylemesi üzerine anne, M.Z.Ç.'nin ailesini aradı. M.Z.Ç.'nin de benzer şeyleri anlatması üzerine iki aile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    "ELİNİ TİŞÖRTÜMÜN İÇİNE SOKUP GÖĞSÜME DOKUNUYORDU"
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yasin M. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çocuk izlem merkezinde ifadesi alınan İ.M.K., "Özel ders almak için eve gittiğimde kimse yoktu. Yanağımdan öptü, ilk başta sevgi gösteriyor diye düşündüm. Günler geçtikçe artmaya başladı, yanağımdan öperken boynumu öpüyordu. Elini tişörtümün içine sokup göğsüme dokunuyordu. Bir keresinde bacağıma dokunurken elini yukarı doğru ilerletince kendimi geri çektim, tepki gösterdiğim için bir daha yapmadı.

        "TUVALETE GİDİP 10 DAKİKA KALIYORDU"
        Bu dokunmalardan sonra Yasin öğretmenin eli ayağı titriyordu, tuvalete gidip 10 dakika kalıyordu, sonra geliyordu. Kursta ders yaptığımız zamanlarda öpme ve dokunma dışında sarılmalar da oluyordu. Derse gittiğimde kimse olmuyordu, beni kameraların çekmediği odaya götürüyordu, kapıyı kilitliyordu"         dedi.

        "YANLIŞ YAPINCA DOKUNUYORDU"
        İlkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Z.Ç., ise ifadesinde "Yasin öğretmen elini kıyafetimin içine soktuktan sonra dokunup hemen çıkartıyordu. 5 saniye kadar sürüyordu. Bazen yanlış yaptığımda bazen de masada ders çalışırken dokunuyordu. Derste kardeşim olduğu zamanlarda, bana dokunurken kardeşimin arkası dönük oluyordu" diye konuşu.

        SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
        Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yasin M., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı tutukluluğun suçlama ile örtülü olacağı ve imza tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle adli kontrol kararına itiraz etti.

            Ailelerin avukatı Onur Keskin ise, "Türk Ceza Kanunda çocuklara yönelik cinsel istismar suçu 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür ayrıca suçun failinin öğretmen olması nedeniyle cezanın yarı oranında arttırılması gerektiği kanun koyucu tarafından belirtilmiştir.

            Bu kapsamda değerlendirildiğinde her bir çocuk için 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak bir şüphelinin topluma geri salınması bir hukukçu olarak en başta beni ve eminim tüm vicdanları derin şekilde yaralamıştır. Çocuklarımızın uğradığı cinsel istismar sistematik ve süreklidir. Gerekli itirazları yaptık. Bu hukuksuzluktan dönüleceğine olan ümidimizi koruyoruz. Eminiz ki başka mağdur öğrenciler de bu olayın duyulmasından sonra ortaya çıkacaktır. Tüm sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.
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