Sapık öğretmenden mide bulandıran taciz! İğrenç ifadeler: Elini kıyafetimden içeri sokuyordu

ÖĞRETMENİN KENDİSİNE DOKUNDUĞUNU SÖYLEDİ
İ.M.K.'nın ders gitmemesi üzerine kızının durumundan şüphelenen annesi İ.M.K.'ya nedenini sordu. İ.M.K'nın, öğretmeninin kendisine dokunduğunu ve boynundan öptüğünü söylemesi üzerine anne, M.Z.Ç.'nin ailesini aradı. M.Z.Ç.'nin de benzer şeyleri anlatması üzerine iki aile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
"ELİNİ TİŞÖRTÜMÜN İÇİNE SOKUP GÖĞSÜME DOKUNUYORDU"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yasin M. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çocuk izlem merkezinde ifadesi alınan İ.M.K., "Özel ders almak için eve gittiğimde kimse yoktu. Yanağımdan öptü, ilk başta sevgi gösteriyor diye düşündüm. Günler geçtikçe artmaya başladı, yanağımdan öperken boynumu öpüyordu. Elini tişörtümün içine sokup göğsüme dokunuyordu. Bir keresinde bacağıma dokunurken elini yukarı doğru ilerletince kendimi geri çektim, tepki gösterdiğim için bir daha yapmadı.