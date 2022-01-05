Sapık öğretmenden mide bulandıran taciz! İğrenç ifadeler: Elini kıyafetimden içeri sokuyordu

Bu kapsamda değerlendirildiğinde her bir çocuk için 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak bir şüphelinin topluma geri salınması bir hukukçu olarak en başta beni ve eminim tüm vicdanları derin şekilde yaralamıştır. Çocuklarımızın uğradığı cinsel istismar sistematik ve süreklidir. Gerekli itirazları yaptık. Bu hukuksuzluktan dönüleceğine olan ümidimizi koruyoruz. Eminiz ki başka mağdur öğrenciler de bu olayın duyulmasından sonra ortaya çıkacaktır. Tüm sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.