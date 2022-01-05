İstanbul Kalamış'ta iki ölümlü çatışmanın yat yüzünden olduğu doğrulandı!

İstanbul Kalamış'taki bir restoranda Susurluk hükümlüsü eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü çatışmanın detaylarını, zanlı olarak tutuklanan Fuat Çakıroğlu anlattı: Bandırmalıoğlu, yanında Şahin Arslan ve Erkan Altunbaş'la masamıza geldi. Altunbaş'ın eskiden sahip olduğu yatla ilgili bir sıkıntısı olduğundan bahsetti. Yatın benim himayemde olduğunu ima ederek 'Sıkıntıyı çözelim, yatın sahibi biziz' diyerek yatı istedi. Ona yatla bir alakamız olmadığını, Altunbaş'ın ise çok eski bir dostumuz olduğunu söyledim. Ancak Ziya ısrarla yatı bizden istedi. İş tehdit boyutuna vardı. Sonra silahını ateşledi. Silahı elinden aldıktan sonra ben kullanmaya başladım. Şahin Arslan çift silah ile ateş ediyordu. Herkes yerlerdeydi. Ziya'nın neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Şahin'e de ateş ettim.