10 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Enes Koca tam 9 kez operasyon geçirdi! Bacağında Kopan sinir onarılamadı

Sokak köpekleri kabusun yeni adıydı! Korkunç olayın adresi bu kez Ankara Pursaklar'dı. Ortaokul öğrencisi Enes Koca (12), geçtiğimiz günlerde okuldan eve dönerken 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. 9 operasyon geçiren ve sol bacağındaki sinirleri kopan Enes'in vücudunda sayısız ısırık izi kaldı. Anne Ayşe Koca, oğlunun 6-7 operasyon daha geçireceğini açıkladı. Acısını şu sözlerle anlattı: Ağır bir travma geçiriyoruz. Çünkü çocuğumda ağır hasarlar var. Ayağa kalkıp yürüyebilmesi çok sıkıntılı bir süreç. Benim çocuğum bir futbolcu, bir asker olamayacak. Bu yaşadığı travmayı nasıl atlatacak? Vücudunda bir değil 150-200 tane ısırık var...
GÖZ BEBEĞİM
Coronavirüs, en çok hamileleri tehdit etti. Diyarbakır'da yaşayan öğretmen Nuray Çolak da onlardan biriydi. 31 yaşındaki Çolak, kızı Asel Liya'ya 7 aylık hamileydi. 10 Kasım'da COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Durumu gittikçe kötüleşti! Hemen doğuma alındı, ardından entübe edildi. Kızını bir kez bile kucağına alamayan genç anne, yoğun bakımda tam 35 gün yaşam savaşı verdi. Virüsü doktorlarının da çabasıyla yenerek göz bebeği Asel'i 2 ay sonra kucağına alabildi. "Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. O süreci hatırlamıyorum. Gebeler mutlaka aşı olsun" dedi.
COVİD'E YAKALANDI
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Covid- 19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Genel Başkan'ın evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.