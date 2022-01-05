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    10 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Enes Koca tam 9 kez operasyon geçirdi! Bacağında Kopan sinir onarılamadı

    Enes Koca, 10 sokak köpeğin saldırısına uğradı. Tam 9 operasyon geçirdi, ancak bacağında kopan sinir bir türlü onarılamadı. Annesinin feryadı yürek yaktı: Çocuğumun vücudunda 200 tane ısırık var. Bu travmayı nasıl atlatacak? İşte sizler için derlediğimiz 5 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Hav’ret bir şey!

    Sokak köpekleri kabusun yeni adıydı! Korkunç olayın adresi bu kez Ankara Pursaklar'dı. Ortaokul öğrencisi Enes Koca (12), geçtiğimiz günlerde okuldan eve dönerken 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. 9 operasyon geçiren ve sol bacağındaki sinirleri kopan Enes'in vücudunda sayısız ısırık izi kaldı. Anne Ayşe Koca, oğlunun 6-7 operasyon daha geçireceğini açıkladı. Acısını şu sözlerle anlattı: Ağır bir travma geçiriyoruz. Çünkü çocuğumda ağır hasarlar var. Ayağa kalkıp yürüyebilmesi çok sıkıntılı bir süreç. Benim çocuğum bir futbolcu, bir asker olamayacak. Bu yaşadığı travmayı nasıl atlatacak? Vücudunda bir değil 150-200 tane ısırık var...



    GÖZ BEBEĞİM
    Coronavirüs, en çok hamileleri tehdit etti. Diyarbakır'da yaşayan öğretmen Nuray Çolak da onlardan biriydi. 31 yaşındaki Çolak, kızı Asel Liya'ya 7 aylık hamileydi. 10 Kasım'da COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Durumu gittikçe kötüleşti! Hemen doğuma alındı, ardından entübe edildi. Kızını bir kez bile kucağına alamayan genç anne, yoğun bakımda tam 35 gün yaşam savaşı verdi. Virüsü doktorlarının da çabasıyla yenerek göz bebeği Asel'i 2 ay sonra kucağına alabildi. "Yaklaşık 1 ay entübe kaldım. O süreci hatırlamıyorum. Gebeler mutlaka aşı olsun" dedi.



    COVİD'E YAKALANDI
    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Covid- 19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Genel Başkan'ın evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.


        CEZAYI EHLİYETİ TAM
        Yaşlı adam, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı! Şaşkına çeviren olayın adresi Ankara'ydı. Ekipler, dün ehliyet sınavının yapıldığı okulun çevresinde tedbir aldı. Şüphelendikleri Halil İbrahim K ve Furkan S'nin üzerini aradı. Üzerinden cımbız, Wi-fi cihazı ve tuşlu telefon çıkan ikili sınava giren Hayrettin A'ya yardım ettiklerinin açıkladı! 72 yaşındaki Hayrettin A, sınavı bittikten sonra gözaltına alındı. İfadesinde 3 kez ehliyet sınavına girdiğini ancak başarılı olamadığı için kopya çektiğini açıkladı! 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



        TAM 6 BİN 500 LİRA
        Mersin'de de aynı manzara vardı! A.C.U. önceki gün yapılan sınavda kopya çekerken yakalandı! Üzerinden taşınabilir modem, gizli kamera ve kulaklık çıktı. Değeri tam 6 bin 500 liraydı!



        500 BİN DOLAR SUS PAYI ALMIŞ
        Abd'de görülen sapık Epstein davasında, Prens Andrew'i etkileyebilecek önemli bir belge ortaya çıktı. Prense dava açan Virginia Giuffre'nin, 2009'da 500 bin dolar karşılığında Jeffrey Epstein'le "Hiç kimseyi şikayet etmeyeceğine dair" anlaşma imzaladığı açıklandı.



            HÜKÜMET KADINLAR
            Başbakan Mark Rutte yeni bakanların listesini açıkladı. Dördüncü defa başbakanlık koltuğuna oturacak Rutte'nin açıkladığı isimler arasında iki Türkiye kökenli kadın politikacı da yer aldı. Türk kökenli Dilan Yeşilgöz Zegerius'in Güvenlik ve Adalet Bakanı, Günay Uslu'nun ise Kültür ve Medya'dan Sorumlu Devlet Bakan olduğu açıklandı. Kabinedeki 28 bakanın 14'ü kadınlardan oluştu!



            VAY CARETTALAR
            Antalya Aksu'da caretta caretta'ların koruma alanı ilan edilen Kumköy sahilinde, 'çardak' adı altında 500'ü aşkın kaçak yapı bulunuyor. Bu alandaki çardaklar ve kumsalın çöplükler içindeki hali, doğaseverleri isyan ettirdi. Yaz boyunca burada yaşayan 2 bini aşkın kişinin baskısı nedeniyle bu yılki caretta caretta yuvalarındaki yumurtaların yüzde 56,9'u bozuk çıktı.



            OTELDE SIR SON
            Antalya'da apart otelde bir görevli, önceki gün sabah saatlerinde temizlik yapmak için Ukraynalı Valeria Nesterska'nın (28) kaldığı odanın kapısını çaldı. Yanıt alamayınca görevli, durumu yöneticilerine bildirdi. Çilingir çağırıp kapıyı açtıran görevliler, bir süredir otelde kalan Nesterska'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Gizemli bir şekilde ölen genç kadının odasında boş içki şişeleriyle çok sayıda ilaç bulunduğu belirtildi.



                EN ACI ÇIĞLIK
                Adana'da Asiye Çulha (35), dün sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin'i (6) okula göndermek için kalktı. Eşi Samet (40) ile birlikte sobalı odadaki çocuklarının yanına geldi. Onların hareketsiz olduğunu fark edip çığlık attı. Gazdan zehirlenen 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne, gözyaşlarına boğuldu.



                ELİZABETH HOMELESS!
                Elizabeth Holmes, 9 milyar dolar değer biçilen Theranos, adlı şirketin patronuydu. Silikon Vadisi'nin gözbebeği bir şirketti. Şirket sağlık sektöründe devrim vaat ederken, Wall Street Journal gazetesinin 2015'teki haberinde tüm hastalıkları ortaya çıkaran kan testi teknolojisinin çalışmadığını yayımlamasının ardından Theranos çöküşe geçti. 2018'de de resmen kapandı. ABD'de aylar süren dolandırıcılık davasında dört farklı ithamdan suçlu bulundu. 20 yıla kadar hapis cezası alması gündemde olan 37 yaşındaki Holmes'un tüm mal varlıklarına el konuldu. ABD medyası, "1 doları bile yok" diye yazdı.



                YENİ DOĞAN
                Şanlıurfa'da bahçıvanlık yapan 64 yaşındaki Ali Doğan, kendi evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile bilinci kapalı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Toplam 30 dakika kalp masajı, 12 defa elektroşok uygulandı. Kalbi tekrar çalışan Doğan'ın tıkalı damarlarına balon ve stent işlemi uygulandı. Sağlık durumu gayet iyi olan Ali Doğan, "Yeniden dünyaya geldim" dedi.



                    İŞTE BU YÜZDEN HEDEF OLDUM
                    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde showroom açtı. Şirketin kararı ABD'de tepkiyle karşılandı. Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Marco Rubio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulussuz şirketler, Çin Komünist Partisi'ne, soykırım yapma ve köle emeği kullanma suçlarını örtbas etmesi için yardım ediyor" iddiasında bulundu. Tesla'nın patronu Elon Musk da, "İşte bu yüzden hedefteyim" dedi.



                    10 BİN ARI İLE DEV PROTESTO
                    Şili'de yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek isteyen arıcılar 10 bine yakın arının bulunduğu 60 kovanı Devlet Başkanlığı Sarayı önüne getirdi ve polisin müdahalesine direndi. Protesto sırasında arıların kovanlarından çıktı. Olayda, 4'ü polis 11 kişi arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



                    TOGG GÜZEL MODEL
                    Yerli ve milli otomobil TOGG, ABD'nin Las Vegas kentinde bugün görücüye çıkacak. Firma, dünyada ilgi çeken SUV'dan sonra Sedan modeliyle de sürpriz yapacak.



                        106 MİLYON DEVRETTİ
                        6 BİLEN çıkmayınca 106 milyon 745 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 483'er lira, 4 bilenler 620'şer lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                        VAKA SAYISI YÜKSELİYOR: 54 BİN 724
                        Türkiye'de dün 382 bin 888 Covid-19 testi yapıldı. 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının, toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu" dedi.

                        ALKOLLÜ CİNAYET
                        Ankara'da ehliyeti alınan Sadık Mert Mermer, alkollü halde direksiyona çıktı. Mühendis Tevfik Gözüm ile vale Ünsal İ'ye çarptı. İkisi de kurtarılamadı.

                        ÇANTACI HIRSIZ
                        İstanbul Kadıköy'de hırsız, bir firmayı takibe aldı. 10 bin dolarlık elektronik cihazın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.

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                        KAD-SİS Bursa’da!
                        Haberler Yaşam 10 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Enes Koca tam 9 kez operasyon geçirdi! Bacağında Kopan sinir onarılamadı
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