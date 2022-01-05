10 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Enes Koca tam 9 kez operasyon geçirdi! Bacağında Kopan sinir onarılamadı

Sokak köpekleri kabusun yeni adıydı! Korkunç olayın adresi bu kez Ankara Pursaklar'dı. Ortaokul öğrencisi Enes Koca (12), geçtiğimiz günlerde okuldan eve dönerken 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. 9 operasyon geçiren ve sol bacağındaki sinirleri kopan Enes'in vücudunda sayısız ısırık izi kaldı. Anne Ayşe Koca, oğlunun 6-7 operasyon daha geçireceğini açıkladı. Acısını şu sözlerle anlattı: Ağır bir travma geçiriyoruz. Çünkü çocuğumda ağır hasarlar var. Ayağa kalkıp yürüyebilmesi çok sıkıntılı bir süreç. Benim çocuğum bir futbolcu, bir asker olamayacak. Bu yaşadığı travmayı nasıl atlatacak? Vücudunda bir değil 150-200 tane ısırık var...