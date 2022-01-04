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    • Yaşam
    • 05.01.2022 00:19
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    • 05.01.2022 00:24
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    Bağcılar'da çamaşır asma kavgası! 1 kişi bacağından vuruldu

    Bağcılar'da çamaşır asma kavgası sonrasında kan aktı. İki komşu ve yakınları arasında çıkan çamaşır asma kavgasında Recep T. silahla vurularak yaralandı. Kavgaya karışan şüphelilerin olay yerinden kaçış anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çamaşır asma kavgasında silahlar çekildi

    Bağcılar'da iki komşu ve yakınları arasında çıkan çamaşır asma kavgasında kan aktı.

    ÇAMAŞIR ASMA SEBEBİYLE TARTIŞMA ÇIKTI
    Olay, saat 19.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 4 katlı binada oturan Ramazan T. ile komşuları arasında çamaşır asma nedeniyle tartışma çıktı.

    SİLAHLAR PATLADI
    Tartışma kısa sürede akrabaların da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada olay yerine gelen taraflardan birinin yakını silahını çıkararak ateş açtı.

    BİR KİŞİ AYAĞINDAN VURULDU
    Açılan ateş sonucunda Ramazan T'nin kardeşi Recep T. ayağından vurulurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Recep T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin olay yerinden kaçış anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Bağcılar'da çamaşır asma kavgası! 1 kişi bacağından vuruldu
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