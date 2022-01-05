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    Hürriyetspor- Kuştepe Gençlikspor maçında saha ringe döndü

    Hürriyetspor- Kuştepe Gençlikspor maçında saha terörü yaşandı… Rakibine tekme attığı için kırmızı kartla oyun dışı kalan Hürriyetsporlu Talha Nazlı, bu kez yerde yatan rakibi Umut Karakaş’ın yüzüne tekmeyle vurdu.

    Kırmızı-mor!

    1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor takımları, dün Büyükmandıra Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hürriyetspor'dan Talha Nazlı, rakip futbolculardan birine faul yaptığı iddiasıyla hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Nazlı, sakatlığı nedeniyle yerde yatan bir futbolcuya yardım eden Kuştepe Gençlikspor'dan Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme attı. Yaralanan Karakaş, hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Karakaş'ın çene ve burnunda kırık, sol gözünün altında ise 2 santimetre açılma tespit edildi. Umut Karakaş, Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz bir olayla karşılaştığını ifade eden Karakaş, "Bu vicdansızca yapılan bir hareket" şeklinde konuştu.

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