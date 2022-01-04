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    • Yaşam
    • 05.01.2022 01:57
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    • 05.01.2022 01:57
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    İzmir açıklarında 318 düzensiz göçmen kurtarıldı! Yunanistan ölüme terk etti...

    İzmir açıklarında, yeni yılın ilk 4 gününde, 318 düzensiz göçmen kurtarıldı. 84 göçmen ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

    AA
    İzmir’de 318 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot yönlendirildi.

    Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarılıp, karaya çıkarıldı.

    ÇEŞME'DE 157 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
    Çeşme açıklarında da Türk kara sularına geri itilen 157 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Dikili açıklarında 43, Foça açıklarında 81 düzensiz göçmen olmak üzere 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER
    Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ve Dikili'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 84 düzensiz göçmen yakaladı.

    Yeni yılın ilk 4 gününde kurtarılan ve yakalanan 402 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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    Haberler Yaşam İzmir açıklarında 318 düzensiz göçmen kurtarıldı! Yunanistan ölüme terk etti...
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