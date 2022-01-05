Bilecek'te bir ayı etrafı elektrik telleriyle çevrili arı kovanlarına ulaşmak için yeri kazarak 57 kovanı talan etti

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde arı üreticiliği yapan Ali Osman Özkan 60 kovan arısını hem hırsızlardan hem de yabanı hayvanlar korumak için etrafına elektrikli tel yaptırdı. Ancak dün sabah hayatının şokunu yaşadı. Arılarına bakmaya gelen Özkan, kovanlarının parçalanmış, neredeyse tüm ballarının yenmiş bir şekildi buldu.
Hemen bir araştırma yapan Özkan, ayının elektrik tellerinin altını kazarak içeri girdiğini tespit etti. 60 kovandan sadece 3 kovanının çalışır halde kalan üretici şaşkınlığı gizleyemedi. Köy Muhtarı Muhittin Dündar, "Köyümüz halkından Ali Osman Özkan'ın arılarına ayılar görmüş olduğunuz gibi peteklerini çıkararaktan zarar vermişti. Ne kadar önlemini de alsa aralıklarla geliyorlar, alışmışlar. Bu şekilde zarar veriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi ilerde elektrik tellerinin altını oyarak, altından o şekilde geçmiş" dedi. Özkan da, şaşkınlığını gizleyemedi: Yıllardır bu işi yapıyorum. Bu kadar akıllı ayı beni şaşkına çevirdi."