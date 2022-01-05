Sakarya'da 130 TL'lik faturaya sinirlendi çalışanlara kurşun yağdırdı

Burada çalışanlarla konuşmaya başlayan şahıs, üzerindeki tabanca ile T.Y. ve A.D. isimli bayi çalışanı iki kadını yaraladı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polise teslim olan ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan sanık hakkında verilen 32 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.