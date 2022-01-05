En güzel, özel ve anlamlı, uzun ve kısa doğum günü mesajları, sözleri! Doğum günü mesajları 2022 resimli ve resimsiz!

Bir seni bir de boş geçen dersleri sevdim. Doğum günü kutlu olsun, tüm dileklerin kabul olsun.

Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her şeyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varlığın bin insana bedeldir. İyi ki doğdun.

Saatlerdir parlak bir fikir arıyorum sana hoş bir mesaj yollayabilmek, pırıl bir yasam dileyebilmek için. Doğum günün KUTLU OLSUN!

Hmm... bu mesajı neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hatırlamıyorum. Dur bakayım.. dur dur buldum Doğum günün kutlu olsun! Yeni yaşında kalbinin alabildiği kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle. Yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

Bazen insanlar güzeldir. Sadece görünüşleriyle değil. Sadece söyledikleriyle değil. Olduklarıyla. Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..



Hayatının geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu geçsin. Hep mutlu olman dileğiyle… Doğum günün kutlu olsun!

Belki yanında değilim ama bil ki bugünü kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice yıllara.



