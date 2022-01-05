En güzel, özel ve anlamlı, uzun ve kısa doğum günü mesajları, sözleri! Doğum günü mesajları 2022 resimli ve resimsiz!

Doğum günü mesajları 2022 resimli ve resimsiz araştırmaları hız kazandı. Koronavirüs nedeniyle sevdiklerinin yanında olamayanlar uzaktan da olsa dünyaya geldikleri günü kutlamak ve mesajlarıyla sevindirmek istiyor. Her sene yaş günü kutlanır ve bu güne çok özenilir, değer verilir. Arkadaşına, sevgilisine, akrabasına doğum günü mesajı göndererek bu günü unutulmaz kılmak isteyenler merakla seçenekleri sorguluyor. En güzel, özel ve anlamlı, uzun ve kısa doğum günü mesajları, sözlerini haberimizde sizler için derledik, en beğendiklerinizi seçerek SMS, Whatsapp ya da sosyal medya üzerinden sevdiklerinize gönderebilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI 2022
Şu dünyada bir tek sen eksikmiş gibi doğmuşsun, gerçi eksikmişsin ki doğmuşsun. İyi ki doğdun canım arkadaşım, nice mutlu yıllara.
Pastan süslü, mumun alevli, doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Nice mutlu yaşların olsun.
Bugün mutlu olursun, tüm dertlerini unutursun. Doğum günün bugün senin, daha ne diye somurtup durursun!
Bir seni bir de boş geçen dersleri sevdim. Doğum günü kutlu olsun, tüm dileklerin kabul olsun.
Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her şeyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varlığın bin insana bedeldir. İyi ki doğdun.
Saatlerdir parlak bir fikir arıyorum sana hoş bir mesaj yollayabilmek, pırıl bir yasam dileyebilmek için. Doğum günün KUTLU OLSUN!
Hmm... bu mesajı neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hatırlamıyorum. Dur bakayım.. dur dur buldum Doğum günün kutlu olsun! Yeni yaşında kalbinin alabildiği kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle. Yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.
Bazen insanlar güzeldir. Sadece görünüşleriyle değil. Sadece söyledikleriyle değil. Olduklarıyla. Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..
Hayatının geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu geçsin. Hep mutlu olman dileğiyle… Doğum günün kutlu olsun!
Belki yanında değilim ama bil ki bugünü kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice yıllara.