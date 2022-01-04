Yargıtay'dan emsal karar! İşi ve geliri olmadığını bildiği halde eşinin kredi kartını iptal ettiren erkek manevi tazminata mahkum edildi

İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre, Aile Mahkemesi'ne müracaat eden Y.B., eşi O.B.'den boşanmak istedi. Davacı kadın, evlilik birliği kurulduktan sonra davalının küfür ve hakaret ettiğini, sadakatsiz davrandığını, toplum içinde küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunduğunu öne sürdü.
Davalı koca O.B.'nin sürekli boşanma isteğini dile getirdiğini ileri sürerek tarafların boşanmalarına, 6 bin TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 500 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etti.
Davalı koca O.B., iddiaları inkâr etti. Kendisinin ilk, davacının ise ikinci evliliği olduğunu, davacının evliliğin ilk gününden itibaren maddi taleplerde bulunmaya başladığını, düğünün hemen ardından takılan takıları bozdurarak banka hesabına yatırdığını dile getirdi.