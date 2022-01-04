Yargıtay'dan emsal karar! İşi ve geliri olmadığını bildiği halde eşinin kredi kartını iptal ettiren erkek manevi tazminata mahkum edildi

Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin tam, kadının ise kusursuz olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmalarına, kadın eş yararına bin TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 20 bin TL maddi tazminat ödenmesine, manevi tazminat talebinin ise davacının kişilik haklarına saldırı teşkil eder nitelikte kusurlu bir davranışın varlığı ispatlanamadığına hükmetti.