Meteorolojiden son dakika kar ve rüzgar uyarısı! Hız 60 km: Dışarı çıkacaklar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.