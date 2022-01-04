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    • Yaşam
    • 04.01.2022 09:07
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    • 04.01.2022 09:21
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    Meteorolojiden son dakika kar ve rüzgar uyarısı! Hız 60 km: Dışarı çıkacaklar dikkat

    Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. Meteorolojinin 4 Ocak verilerine göre yağışların, Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Ardahan’ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava nasıl? İşte ülke genelinde hava durumu...

    Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

    Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        MARMARA

        Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

        EDİRNE °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 14°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 12°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 16°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 9°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 18°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA °C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 18°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 12°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, 10°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 12°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            SİVAS °C, 6°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ardahan'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ERZURUM °C, 1°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, -3°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

            MALATYA °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 4°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 6°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            GAZİANTEP °C, 11°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu
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            Haberler Yaşam Meteorolojiden son dakika kar ve rüzgar uyarısı! Hız 60 km: Dışarı çıkacaklar dikkat
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