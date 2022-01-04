Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.01.2022 23:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2022 23:02
    ABONE OL

    Yeni sigara zamları ne kadar oldu? Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste!

    Sigara fiyatları sabahın ilk saatlerinden bu yana arama motoru üzerinden en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler konuşuluyordu. Öte yandan sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Peki, Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste son durum nedir? Yeni sigara zamları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    Sigara fiyatlarında son durum nedir?

    Sigara fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Tiryakiler bu bağlamda sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, yeni sigara zamları ne kadar oldu? İşte Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste

    YENİ SİGARA ZAMLARI NE KADAR OLDU?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. İşte zamlı güncel sigara fiyatları;

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 23,00 TL
    Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
    Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
    Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
    Parliament: 25,50 TL
    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
    Murattı: 23,00 TL
    Murattı Blu: 22,00 TL
    Lark: 22,00 TL
    Chesterfield: 21,50 TL
    L&M: 21,50 TL

    BAT

    Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
    Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
    Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
    Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
    Tekel 2000: 21, 50 TL
    Tekel 2001: 21,50 TL
    Viceroy: 22,00 TL
    Pall Mall: 22,00 TL
    Samsun: 22,00 TL
    Maltepe: 22,00 TL
    Rothmans: 21,50 TL

        IMPERIAL TOBACCO

        Davidoff Slims: 25,00 TL
        Davidof: 25,00 TL
        Davidof C Line Blue: 22,00 TL
        Bianca: 23,00 TL
        Polo:21,5
        West: 21,00 TL
        West Grey SL: 22,00 TL
        Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

        JTI

        Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
        Winston: Slender: 22 TL
        Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
        Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
        Winston: 23 TL
        Camel Slender: 21,5 TL
        Camel: 22 TL
        LD: 21,5 TL
        Monte Carlo Slender: 21,5 TL
        Monte Carlo: 21,5 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Yaşam Yeni sigara zamları ne kadar oldu? Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste!
            SON DAKİKA