Yeni sigara zamları ne kadar oldu? Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste!

Sigara fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Tiryakiler bu bağlamda sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, yeni sigara zamları ne kadar oldu? İşte Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste