Yeni sigara zamları ne kadar oldu? Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste!

Sigara fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Tiryakiler bu bağlamda sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, yeni sigara zamları ne kadar oldu? İşte Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste
YENİ SİGARA ZAMLARI NE KADAR OLDU?
Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. İşte zamlı güncel sigara fiyatları;
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 23,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Murattı: 23,00 TL
Murattı Blu: 22,00 TL
Lark: 22,00 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL
BAT
Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL