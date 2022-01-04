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    Talihsiz yavru yasak aşk için mi öldürüldü! Kan donduran kuyu itirafı

    6 yıldır kayıp olan minik Yasin’le ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Bir komşu, “Ümmü, bana Yasin’in görmemesi gerekenleri gördüğünü ve onu öldürüp kuyuya attıklarını söyledi. Gerçek bu” dedi...

    Yasın’ı öldürüp kuyuya attı

    Konya Akören'de 6 yıl önce evlerinin önünde oynarken kaybolan o dönem 6 yaşında olan Yasin Şahin'le ilgili korkunç bir duyanları şaşkına çevirdi. Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin'in katıldığı bir programa telefonla bağlanan bir izleyici Ümmü Şahin'in Yasin'i öldürüp, kuyuya attığını ileri sürdü. Bağlanan izleyici, Ümmü Şahin'in kendisine, "Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Benim arkamdan gelmiş. Biz de onu öldürdük" dediğini söylediğini anlattı. Polis, iddiayla ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Talihsiz yavru yasak aşk için mi öldürüldü! Kan donduran kuyu itirafı
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