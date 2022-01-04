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    Biri 3 bin, diğeri ise 11 bin kilometre uzaktan evlenmek için Türkiye’ye geldi!

    Atalarımız, ‘Gözden ırak gönülden ırak’ dedi. Ancak onlar, mutluluğu kilometrelerce öteden getirdi. Afrikalı çift Tokat’ta evlendi. Çetin Dere’yse ABD’li aşkıyla Iğdır’da dünya evine girdi... İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Düğün dernek-2

    Tokat'a aşk 'Çad kapı' geldi! Afrika'nın Çad ülkesinde yaşayan Halime Saleh ile Mahamat Hassouba, evlenmek için Tokat'ı seçti! Yeğenleri Tokat'ta üniversite okuyan çift önceki gün yaptıkları düğünle mutluluğa 'Evet' dedi. Yöresel kıyafet giyen yakınlarının yaptıkları düğün konvoyu, Tokatlılar'ın da ilgisini çekti. Damat Mahamat Hassouba, Çad kültürünü Türkiye'ye tanıtmak için Tokat'ta düğün yaptıklarını kaydetti. Iğdır da mutluluğun diğer adresiydi. 35 yaşındaki yazılımcı Çetin Dere, 7 yıl önce çalışmak için ABD'nin Teksas eyaletine gitti.



    Burada 31 yaşındaki Megan Jensen'e aşık olup evlenmeye karar verdi. İkili 2018'de resmi törenle evlendi. 3 yıl aradan sonra da Iğdır'da yapılan düğünle adeta nikah tazeledi! Damat Dere, şunları söyledi: Geleneklerimize uygun bir düğün yaptık. Megan çok mutlu oldu. Kültürümüzü çok beğendi. HALİT ÖZTÜRK



    ŞAŞIRTAN TESPİT
    İngiltere'de Coronavirüs vakaları tedirgin etti. Omicron varyantı, ülkeyi etkiledi. Günlük hasta sayısı, 120 bini geçti. Dünyanın en saygın tıp dergilerinden Lancet, çarpıcı araştırmasıyla dikkat çekti. İngiltere'de vakaların yüzde 89'unun tam aşılı kişilerden oluştuğunu belirtti. Bu durumun değişen varyantlar nedeniyle aşıların beklenen etkisini azalttığı şeklinde yorumlandı. Dergi, Omicron varyantının bilinenden daha hızlı bulaştığını açıkladı.



        TÜRKİYE'DE DÜNYASI AYDINLANDI
        Bulgaristan'da yaşayan Evgeni Nikolov (48), 20 yıl önce bir kaza sonucu sol gözünü kaybetti. 10 yıl önce de diğer gözü hastalıktan göremez hale geldi. Yıllar boyu eşi ve çocuklarının yüzüne hasret kalan Nikolov, tedavi için Türkiye'ye geldi. Doç. Dr. Hasan Basri Arifoğlu'nun başarılı operasyonlarıyla iyileşti. Tek gözle de olsa yeniden gören Nikolov, "Dünya varmış" dedi.



        YILDIZLAR GEÇİDİ
        Dünyanın en zengin işadamları ve sanatçıları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılbaşı da Karayip adası St. Barts'ı tercih etti. Aralarında Rus oligark Roman Abramovich'ten Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a, oyuncu DiCaprio'dan film yapımcısı David Geffen'e ve şarkıcı Dua Lipa'ya kadar yüzlerce ünlü, yılbaşı gecesi gece kulüplerinde ve discolarda sabahlara kadar eğlendi. Gündüz ise St. Barts sahillerinde ve teknelerinde güneşlendi... St. Barts'ı dolduran ünlülerin toplam servetinin, 10 trilyon doları bulduğu öğrenildi.



        KİMLER KATILDI
        Jeff Bezos ve sevgilisi Lauren Sanchez
        ORACLE'IN kurucusu Larry Ellison
        ROMAN Abramovich
        NOVATEK'IN sahibi Leonid Mihelson
        NORNICKEL'IN sahibi Vladimir Potanin
        PHARMSTANDARD'IN sahibi Viktor Kharitonin
        PETROL kralı Eugene Shvidler
        KANADALI girişimci Patrick Dovigi
        WHATSAPP'IN kurucusu Jan Koum
        ABD'LI film yapımcısı David Geffen
        ŞARKICI Dua Lipa
        OYUNCU Leonardo DiCaprio
        OYUNCU Kimberley Garner...



            MEZARLIKTA MUCİZE
            Adana'da 5 aylık hamile olan Melek Sert (32), şiddetli sancı şikayetiyle 7 gün önce Yüreğir Devlet Hastanesine başvurdu. 3 günlük tedavisinin ardından taburcu olan Sert, rahatsızlığının devam etmesi üzerine 31 Aralık'ta da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alındı. Hastane görevlileri, dün öğle saatlerinde aradıkları baba Hasan Sert'e (34) eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Baba Sert, hastaneden aldığı bebeğini defnetmek için Herekli Mahalle Mezarlığı'na geldiği sırada ağlama sesi duydu. Bebeğin ağladığını fark eden Sert, durumu 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Ekipler, bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



            MAFYA ANASI ZEHİRLENDİ
            İtalya Napolili Camorra mafyasının 'ilk kadın patronu' olarak anılan Assunta Maresca, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ancak ölümün doğal yollarla değil, zehirlenerek gerçekleştiği iddia edildi. İtalya'da bir güzellik yarışmasında birinci olan Maresca, mafya babası Pasquale Simonetti ile evlendi. Üç ay sonra kocasını öldürenleri infaz edince, hapse girdi. Çıkınca da mafya anası oldu!



            2021'İN SON BEBEĞİ 2022'NİN İLK BEBEĞİ
            ABD'li Fatima Madrigal oğlu Alfredo'yu 31 Aralık saat 23.45'te, kızı Aylin'i ise 15 dakika sonra 1 Ocak'ta dünyaya getirdi. İkizlerin arasına koca bir yıl girdi.



                DEHŞETE 20 YIL
                İstanbul Avcular'da sevgilisi Yasemin Uzunçelebi'nin (42) yüzünü kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Yılmaz (30) hakkında istenen ceza belli oldu. Talihsiz kadının yüzünün kemiklere kadar erimesine ve görme yetisini kaybetmesine neden olan Yılmaz hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle savcılık iddianamesi hazırlandı. Mehmet Yıldız'ın ilerleyen günlerde iddianamenin kabul edildiği Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
                Büşra ÇOBAN



                SOKAK ORTASINDA İNFAZ
                İstanbul Kağıthane'de 23 yaşındaki suç makinesi Sefkan Çelik, daha önce husumetli olduğu şahıslarla önceki gece silahlı çatışmaya girdiği noktada yeniden saldırıya uğradı. Birkaç kez başından vurulan Sefkan Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda hayatını kaybeden gencin, geçen eylülde aynı yerde çatışma yaşadığı öğrenildi.
                Yunus Emre KAVAK



                'ESRAR'ENGİZ VİLLA
                İstanbul Büyükçekmece'de Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bir villaya baskın düzenlendi. Yapılan aramada, 89 adet büyük boy hint keneviri, 34 adet küçük boy hintkeneviri, 9 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 1 adet terazi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan sera malzemeleri, gübre ve derece ölçerler ve bitki yetiştirmek için haftalık takip çizelgesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan örgüt lideri Barış Saral ile birlikte 13 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.



                    OTOMOBİL UÇAR GİDER
                    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde 2021 4.çeyreğini 308.600, yılı ise 936.172 rekor satış adediyle tamamladı. Avrupa ve Çin satışlarında sağladığı ivmeyle şirketin 2022'de Berlin ve Austin fabrikalarının da faaliyete geçmesiyle üretim ve satış rakamlarının çok daha hızlı artması bekleniyor. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın 2023 yılında elektrikli uçan otomobil devrimini yapmaya hazırlandığı belirtildi.



                    HAYDİ RABİA'YA BİR EL VERİN!
                    Muş'ta doğuştan el ve ayak parmakları olmayan 11 yaşındaki Rabia Şanci, arkadaşlarıyla kar topu oynayabilmek için protez el hayali kuruyor. Meliha ve Mehmet Şanci çiftinin doğuştan parmakları olmayan kızları Rabia Şanci, "Arkadaşlarım gibi dışarıda kar topu oynamak istiyorum. Onlar gibi kalem tutmak, kitap okumak, resim çizmek istiyorum. İhtiyaçlarımı protez elle karşılamak istiyorum. Hayalim ellerime kavuşmak, protez bile olsa istiyorum" dedi.



                    KABUSU YAŞADI
                    Büyükçekmece'de spor salonundan çıkan Ege Özel (25), evine giderken bir kişinin tacizine uğradı. Eli bıçaklı saldırgan, genç kızı ıssız bir otoparka sürüklemeye çalıştı. Dehşet, kameralara yansıdı.



                        112 MİLYON DEVRETTİ
                        6+Joker bilen çıkmayınca, 111 milyon 969 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 129 bin 977'şer lira, 4 bilenler bin 617'şer lira, 3 bilenler 105'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.



                        912 BİN LİRA DEVRETTİ
                        10 BİLEN çıkmayınca 912 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 303'er lira, 8 bilenler 234'er lira, 7 bilenler 47'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                        TOKAT CİNAYETİ
                        Bursalı Mustafa Tezcan, çocuğuna tokat atan arkadaşına sinirlendi. Bıçakla delik deşik etti.

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                        Haberler Yaşam Biri 3 bin, diğeri ise 11 bin kilometre uzaktan evlenmek için Türkiye’ye geldi!
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