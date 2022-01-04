Biri 3 bin, diğeri ise 11 bin kilometre uzaktan evlenmek için Türkiye’ye geldi!





YILDIZLAR GEÇİDİ

Dünyanın en zengin işadamları ve sanatçıları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılbaşı da Karayip adası St. Barts'ı tercih etti. Aralarında Rus oligark Roman Abramovich'ten Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a, oyuncu DiCaprio'dan film yapımcısı David Geffen'e ve şarkıcı Dua Lipa'ya kadar yüzlerce ünlü, yılbaşı gecesi gece kulüplerinde ve discolarda sabahlara kadar eğlendi. Gündüz ise St. Barts sahillerinde ve teknelerinde güneşlendi... St. Barts'ı dolduran ünlülerin toplam servetinin, 10 trilyon doları bulduğu öğrenildi.