Biri 3 bin, diğeri ise 11 bin kilometre uzaktan evlenmek için Türkiye’ye geldi!

Tokat'a aşk 'Çad kapı' geldi! Afrika'nın Çad ülkesinde yaşayan Halime Saleh ile Mahamat Hassouba, evlenmek için Tokat'ı seçti! Yeğenleri Tokat'ta üniversite okuyan çift önceki gün yaptıkları düğünle mutluluğa 'Evet' dedi. Yöresel kıyafet giyen yakınlarının yaptıkları düğün konvoyu, Tokatlılar'ın da ilgisini çekti. Damat Mahamat Hassouba, Çad kültürünü Türkiye'ye tanıtmak için Tokat'ta düğün yaptıklarını kaydetti. Iğdır da mutluluğun diğer adresiydi. 35 yaşındaki yazılımcı Çetin Dere, 7 yıl önce çalışmak için ABD'nin Teksas eyaletine gitti.
Burada 31 yaşındaki Megan Jensen'e aşık olup evlenmeye karar verdi. İkili 2018'de resmi törenle evlendi. 3 yıl aradan sonra da Iğdır'da yapılan düğünle adeta nikah tazeledi! Damat Dere, şunları söyledi: Geleneklerimize uygun bir düğün yaptık. Megan çok mutlu oldu. Kültürümüzü çok beğendi. HALİT ÖZTÜRK
ŞAŞIRTAN TESPİT
İngiltere'de Coronavirüs vakaları tedirgin etti. Omicron varyantı, ülkeyi etkiledi. Günlük hasta sayısı, 120 bini geçti. Dünyanın en saygın tıp dergilerinden Lancet, çarpıcı araştırmasıyla dikkat çekti. İngiltere'de vakaların yüzde 89'unun tam aşılı kişilerden oluştuğunu belirtti. Bu durumun değişen varyantlar nedeniyle aşıların beklenen etkisini azalttığı şeklinde yorumlandı. Dergi, Omicron varyantının bilinenden daha hızlı bulaştığını açıkladı.