İzmir'de Hollywood filmi gibi kovalamaca! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı bir evin de duvarı yıkıldı

İzmir'in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamacada, iş yeri sahibi otomobille motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet bir evin duvarını yıkarken, hırsızlık zanlısı öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 20.00 sıralarında 203/30 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir fast food işletmesine ait 35 AZA 683 plakalı motosikleti çalan Musa Bakır (17), hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Motosikletin çalındığını gören iş yeri sahibi F.Y., 35 AKA 990 plakalı Citroen marka otomobiliyle, kurye olarak çalışan H.K. ise 35 ATK 740 plakalı motosiklet ile hırsızı kovalamaya başladı.