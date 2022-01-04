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    • Yaşam
    • 04.01.2022 22:54
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    • 04.01.2022 22:58
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    Sigaraya zam gelecek mi? 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi?

    Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara hangisi? İşte 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi...

    takvim.com.tr
    4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi: Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara hangisi?

    Yeni yıla girilmesinin hemen ardından sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara markası hangisi? İşte haberin detayı

    SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. İşte zamlı sigara fiyatları...

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 23,00 TL
    Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
    Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
    Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
    Parliament: 25,50 TL
    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
    Murattı: 23,00 TL
    Murattı Blu: 22,00 TL
    Lark: 22,00 TL
    Chesterfield: 21,50 TL
    L&M: 21,50 TL

    Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
    Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
    Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
    Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
    Tekel 2000: 21, 50 TL
    Tekel 2001: 21,50 TL
    Viceroy: 22,00 TL
    Pall Mall: 22,00 TL
    Samsun: 22,00 TL
    Maltepe: 22,00 TL
    Rothmans: 21,50 TL

        IMPERIAL TOBACCO

        Davidoff Slims: 25,00 TL
        Davidof: 25,00 TL
        Davidof C Line Blue: 22,00 TL
        Bianca: 23,00 TL
        Polo:21,5
        West: 21,00 TL
        West Grey SL: 22,00 TL
        Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

        JTI

        Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
        Winston: Slender: 22 TL
        Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
        Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
        Winston: 23 TL
        Camel Slender: 21,5 TL
        Camel: 22 TL
        LD: 21,5 TL
        Monte Carlo Slender: 21,5 TL
        Monte Carlo: 21,5 TL
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        Haberler Yaşam Sigaraya zam gelecek mi? 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi?
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