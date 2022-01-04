Sigaraya zam gelecek mi? 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi?

Yeni yıla girilmesinin hemen ardından sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara markası hangisi? İşte haberin detayı
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. İşte zamlı sigara fiyatları...
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 23,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Murattı: 23,00 TL
Murattı Blu: 22,00 TL
Lark: 22,00 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL
Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL