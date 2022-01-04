Sigaraya zam gelecek mi? 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi?

Yeni yıla girilmesinin hemen ardından sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara markası hangisi? İşte haberin detayı