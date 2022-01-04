Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.01.2022 08:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2022 08:39
    ABONE OL

    Kırıkkale'de yolcu otobüsünün çarptığı araç metrelerce sürüklendi hurdaya döndü

    Kırıkkale'de gece saatlerinde yaşanan kazada kavşaktan geçmeye çalışan otomobile yolcu otobüsü çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, metrelerce sürüklendi.

    Yolcu otobüsünün çarptığı araç metrelerce sürüklendi

    Kırıkkale'de kavşaktan geçmeyen çalışan otomobil, yolcu otobüsünün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Bursa'ya yolcu taşıyan Selim T. yönetimindeki 28 TR 416 plakalı Mercedes marka otobüs, kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Tayfun D. idaresindeki 78 AAH 786 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, metrelerce sürüklendi.

    Yolcu otobüsünün çarptığı araç metrelerce sürüklendi



    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Tayfun D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kara yolundaki araç trafiğinin akışı bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KAD-SİS Bursa’da!
    Haberler Yaşam Kırıkkale'de yolcu otobüsünün çarptığı araç metrelerce sürüklendi hurdaya döndü
        SON DAKİKA