Aydın’da Tofaş otomobil içindekilere mezar oldu: Ölü ve yaralılar var! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı



Acı haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ise gördükleri acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Güvenlik çemberi altına alınan olay yerinin muhafaza edilebilmesi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan takviye kuvvet istendi. Kalabalık nedeniyle karayolunun trafiğe kapandığı olayda, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesi yapabilmesi için güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü. Çalışmaların ardından olay yerinden kaldırılan gençlerin cesetleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.



Bu arada güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde facianın son sürat geldiği belirtildi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.