Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma koronavirüse yakalandı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

GIANLUIGI DONNARUMMA'NIN İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 22 yaşındaki futbolcunun izolasyon süreci başladı.

İtalya formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Donnarumma, France Football dergisi tarafından verilen 2020-21 sezonunun en iyi kalecisi ödülüne de layık görülmüştü.