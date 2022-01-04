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    • Yaşam
    • 04.01.2022 21:50
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    • 04.01.2022 21:53
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    Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma koronavirüse yakalandı

    Son dakika spor haberleri...  Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Gianluigi Donnarumma'nın izolasyon süreci başladı.

    Ünlü futbolcu pozitif çıktı!

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

    GIANLUIGI DONNARUMMA'NIN İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI
    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 22 yaşındaki futbolcunun izolasyon süreci başladı.

    İtalya formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Donnarumma, France Football dergisi tarafından verilen 2020-21 sezonunun en iyi kalecisi ödülüne de layık görülmüştü.

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