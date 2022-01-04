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    • Yaşam
    • 04.01.2022 21:16
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    • 04.01.2022 21:19
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    İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi

    Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Kontrolden çıkan kamyon yan yattı

    İstanbul Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi.

    Şantiyeden aldığı hafriyatları Şile'ye götürmek üzere yola çıkan Oğuzhan Çelik yönetimindeki 34 JD 3301 plakalı hafriyat kamyonu viyadüğe girdiği sırada kontrolden çıktı.

    2 KİŞİ YARALANDI
    Devrilen kamyonda bulunan Emre Akdoğan ve Furkan Yavuz hafif şekilde yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyondaki hafriyatlar yola saçıldı.

    Hafriyatları temizlemek için bölgeye kepçe sevk edildi. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı viyadüğü trafiğe kapattı.

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    Haberler Yaşam İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi
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