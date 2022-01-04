İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi.
Şantiyeden aldığı hafriyatları Şile'ye götürmek üzere yola çıkan Oğuzhan Çelik yönetimindeki 34 JD 3301 plakalı hafriyat kamyonu viyadüğe girdiği sırada kontrolden çıktı.
2 KİŞİ YARALANDI
Devrilen kamyonda bulunan Emre Akdoğan ve Furkan Yavuz hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyondaki hafriyatlar yola saçıldı.
Hafriyatları temizlemek için bölgeye kepçe sevk edildi. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı viyadüğü trafiğe kapattı.