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    • Yaşam
    • 04.01.2022 16:44
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    • 04.01.2022 16:44
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    Oğluna tokat attığı gerekçesiyle arkadaşını öldüren Mustafa Tezcan tutuklandı

    Bursa'da 12 yaşındaki oğlunan tokat attığı gerekçesiyle tartıştığı birlikte içki içtiği arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçaklayarak öldüren Mustafa Tezcan (42) tutuklandı.

    DHA
    Oğluna tokat attığı için arkadaşını öldürdü

    Olay, dün Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Sümer Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. Bu sırada Taner Durgut, Tezcan'ın oğluna tokat atınca tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Taner Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

    Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Taner Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mustafa Tezcan ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Tezcan emniyetti ifadesinde, "Oğluma durup dururken vurdu. Ben de ona 'Neden vuruyorsun' deyince tartışma çıktı. Alkolün etkisiyle bıçakladım. Amacım öldürmek değildi" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Tezcan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Taner Durgut ise öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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