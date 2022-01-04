Oğluna tokat attığı gerekçesiyle arkadaşını öldüren Mustafa Tezcan tutuklandı

Olay, dün Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Sümer Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. Bu sırada Taner Durgut, Tezcan'ın oğluna tokat atınca tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Taner Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi.
Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Taner Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mustafa Tezcan ise polis tarafından gözaltına alındı.