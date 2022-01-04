Karadeniz'de tezgahlar istavritle doldu taştı! Kilosu 10 liradan satılıyor





"GÜNDE EN AZ 3 ADET KALKAN BALIĞI SATIYORUZ"

Balık severlerin balığın fiyatına değil etli olup olmadığına baktığı belirten balık satıcısı Onurcan Köse, "En ucuz balık istavrit ve kilosu 10 liradan satılıyor. En pahalı balık olan kalkanın kilosu 200-250 TL arasında değişiyor. Geçen sene kalkan boldu ve kilosu en fazla 150 TL'den satılıyordu. Bu sene ise 250 TL ortalama ile satılıyor. Bu fiyatlar kilosuna göre değişiyor. 1 kiloluk kalkan 150 TL, 2 kiloluk kalkan etlendiği için 250 TL'den satılıyor. Bu balığı alacak kişi kilosu 300 TL olsa da alıyor. Günde 4-5 kalkan balığı geliyor biz de bunun 3 tanesini satabiliyoruz" dedi.