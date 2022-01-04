İzmit’te otomobil ile tramvay çarpıştı: 2 yaralı





Kaza nedeniyle bölgede tramvay ve araç trafiği kısa süre durdu. Polis, tramvayın vatmanı Erkan Babacan'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazaya karışan tramvay ise başka bir vatmanla yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.