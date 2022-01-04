Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.01.2022 22:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2022 23:00
    ABONE OL

    4 Ocak Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi! Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı?

    Sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak edildi. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? 4 Ocak Philip Morris JTİ sigara fiyat listesinde son durum nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    Sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Sigara fiyatları günün ilk saatleriyle merak konusu oldu. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? İşte 4 Ocak Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi

    SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. İşte güncel 2022 zamlı sigara fiyat listesi...

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 23,00 TL
    Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
    Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
    Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
    Parliament: 25,50 TL
    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
    Murattı: 23,00 TL
    Murattı Blu: 22,00 TL
    Lark: 22,00 TL
    Chesterfield: 21,50 TL
    L&M: 21,50 TL

    BAT

    Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
    Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
    Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
    Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
    Tekel 2000: 21, 50 TL
    Tekel 2001: 21,50 TL
    Viceroy: 22,00 TL
    Pall Mall: 22,00 TL
    Samsun: 22,00 TL
    Maltepe: 22,00 TL
    Rothmans: 21,50 TL

        IMPERIAL TOBACCO

        Davidoff Slims: 25,00 TL
        Davidof: 25,00 TL
        Davidof C Line Blue: 22,00 TL
        Bianca: 23,00 TL
        Polo:21,5
        West: 21,00 TL
        West Grey SL: 22,00 TL
        Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

        JTI

        Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
        Winston: Slender: 22 TL
        Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
        Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
        Winston: 23 TL
        Camel Slender: 21,5 TL
        Camel: 22 TL
        LD: 21,5 TL
        Monte Carlo Slender: 21,5 TL
        Monte Carlo: 21,5 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Yaşam 4 Ocak Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi! Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı?
            SON DAKİKA