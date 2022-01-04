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    İstanbul'da taksi metre isyanı! Vatandaşların elleri havada kaldı

    Taksimetre güncellemeleri nedeniyle İstanbullular isyan etti. Melisa adlı kadın, “Yolda ellerim havada kaldı. Taksi yaklaştı, kapısı kilitli. Bulduğum taksi de gideceğim yeri soruyor. Çok yazık” diye isyan etti.

    Güncel çile!

    İstanbul'da taksimetre güncellemeleri nedeniyle taksiciler kuyrukta beklerken, taksi bulmakta güçlük çekenler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Taksiciler ise taksimetrelerini güncellemek için yine belirlenen noktalara akın etti. Durum böyle olunca da taksiler azaldı, yolcular ise yolda elleri havada kaldı. Melisa isimli kişi, "Taksi bekliyorum. Az önce bir taksinin kapısını açmaya çalıştım. Açılmıyor. Bilerek kilitliyorlar. Sonra taksici bana sordu. Nereye gideceksin diye? Gideceğim yer yolumun üstü. Bana 'aşağıdan gidersek bırakırım' dedi. Ben Bursa'dan geliyorum. Bursa'da böyle bir şey yok. Ama İstanbul'un taksicileri çok seçici" dedi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da taksi metre isyanı! Vatandaşların elleri havada kaldı
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