İstanbul'da taksi metre isyanı! Vatandaşların elleri havada kaldı

İstanbul'da taksimetre güncellemeleri nedeniyle taksiciler kuyrukta beklerken, taksi bulmakta güçlük çekenler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Taksiciler ise taksimetrelerini güncellemek için yine belirlenen noktalara akın etti. Durum böyle olunca da taksiler azaldı, yolcular ise yolda elleri havada kaldı. Melisa isimli kişi, "Taksi bekliyorum. Az önce bir taksinin kapısını açmaya çalıştım. Açılmıyor. Bilerek kilitliyorlar. Sonra taksici bana sordu. Nereye gideceksin diye? Gideceğim yer yolumun üstü. Bana 'aşağıdan gidersek bırakırım' dedi. Ben Bursa'dan geliyorum. Bursa'da böyle bir şey yok. Ama İstanbul'un taksicileri çok seçici" dedi.

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