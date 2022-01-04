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    Yargıtay'dan ilginç karar! Karısının kartını iptal ettiren kocaya...

    Yargıtay, karısının kredi kartını iptal ettiren kocayı kusurlu buldu. Kararda, "Eşinin geliri olmadığını bılen erkeğin, kadının kullandığı kredi kartını iptal ettirdiği, bu nedenle kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' dediği anlaşılmaktadır. Bu durumun da boşanma sürecini hızlandırdığı anlaşılmıştır." denildi.

    E’kart’e

    İstanbul'da Aile Mahkemesi'ne müracaat eden Y.B., eşi O.B.'den boşanmak istedi. Davacı kadın, evlilik birliği kurulduktan sonra davalının küfür ve hakaret ettiğini, sadakatsiz davrandığını, toplum içerisinde küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunduğunu öne sürdü. Davalı koca O.B.'nin sürekli boşanma isteğini dile getirdiğini ileri sürerek tarafların boşanmalarına, 6 bin TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 500 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etti. Davalı koca O.B., tüm iddiaları inkâr etti.



    ERKEĞİN DAVRANIŞI KUSURLU
    Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin tam, kadının ise kusursuz olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmalarına, kadın eş yararına bin TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 20 bin maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, karısının kredi kartını iptal ettiren kocayı ise kusurlu buldu,. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin, kadının kullanmakta olduğu kredi kartlarını iptal ettirdiği, giderlerini karşılamadığı, bu nedenle kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' dediği anlaşılmaktadır. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelediğinde, erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığı belirgin olup, davacı kadın yararına manevi tazminata hüküm edilmemesi bozmayı gerektirmiştir."

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