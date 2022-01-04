Yargıtay'dan ilginç karar! Karısının kartını iptal ettiren kocaya...





ERKEĞİN DAVRANIŞI KUSURLU

Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin tam, kadının ise kusursuz olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmalarına, kadın eş yararına bin TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 20 bin maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, karısının kredi kartını iptal ettiren kocayı ise kusurlu buldu,. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin, kadının kullanmakta olduğu kredi kartlarını iptal ettirdiği, giderlerini karşılamadığı, bu nedenle kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' dediği anlaşılmaktadır. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelediğinde, erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığı belirgin olup, davacı kadın yararına manevi tazminata hüküm edilmemesi bozmayı gerektirmiştir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN