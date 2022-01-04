Çöp evdeki tüyler ürperten gerçek! Ölü kedi ve köpekleri saksıya gömülmüş...

Ankara'da çöp eve giren hayvanseverler tüyler ürperten bir olaylar karşı karşıya kaldı.
Yenimahalle ilçesi Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde, sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler Tuğba Zümbül ve Kübra Çıkma, evinde hayvan besleyen Harika T.'yi, bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için ziyaret etti.
ÇOK SAYIDA HASTA HAYVAN TESPİT EDİLDİ
Ancak iki arkadaş, atıklarla dolu evde çok sayıda kedi ve köpeğin bakımsızlıktan hastalandığını, bazılarının öldüğünü görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Gelen ekiler, polis eşliğinde evde inceleme yaptı. Evde çok sayıda hayvanın hastalandığı, bazılarının öldüğü belirlendi.