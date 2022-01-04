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    • Yaşam
    • 04.01.2022 19:24
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    • 04.01.2022 19:43
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    Çöp evdeki tüyler ürperten gerçek! Ölü kedi ve köpekleri saksıya gömülmüş...

    Ankara'da tüyler ürperten bir olay ortaya çıktı. Evinde çok sayıda kedi ve köpek besleyen Harika T.'nin evini ziyaret eden hayvanseverler korkunç bir tabloyla karşılaştı. Evdeki hayvanların çocuğunun bakımsızlıktan hasta olduğu anlaşılırken, yaşlı kadının ölen kedi ve köpekleri bahçedeki saksılara gömdüğü iddia edildi. İşte tüyler ürperten o olayın detayları...

    Çöp evdeki tüyler ürperten gerçek!

    Ankara'da çöp eve giren hayvanseverler tüyler ürperten bir olaylar karşı karşıya kaldı.

    Yenimahalle ilçesi Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde, sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler Tuğba Zümbül ve Kübra Çıkma, evinde hayvan besleyen Harika T.'yi, bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için ziyaret etti.

    ÇOK SAYIDA HASTA HAYVAN TESPİT EDİLDİ
    Ancak iki arkadaş, atıklarla dolu evde çok sayıda kedi ve köpeğin bakımsızlıktan hastalandığını, bazılarının öldüğünü görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    Gelen ekiler, polis eşliğinde evde inceleme yaptı. Evde çok sayıda hayvanın hastalandığı, bazılarının öldüğü belirlendi.

    Harika T.'nin, ölen köpeklerden bir kısmını evin bahçesindeki saksılara koyup, üzerini toprak ve taşla kapattığı ileri sürüldü. Evde bakımsız kalan yaklaşık 20 kedi ve köpeğe el konuldu.

        NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KIRMIZI YANAKLI KAPLUMBAĞA
        Evde, kedi ve köpeklerin yanı sıra, nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı yanaklı su kaplumbağası da bulundu. Harika T. hakkında da tutanak tutularak, adli ve idari işlem başlatıldı.

        'ÖLEN HAYVANLARI SAKSILARA GÖMÜYOR
        Harika T.'yi ziyaret eden hayvanseverlerden Kübra Çıkma, "Teyze durumunun çok kötü olduğunu ve evinde 20-30 tane kedi ve köpeğinin olduğunu söyledi. 'Ölen kedi ve köpeklerim çok oluyor. Onları da bahçedeki saksılara gömüyorum. Saksıların üzerine de diğer köpekler toprağı eşelemesin diye taş koyuyorum' dedi. Biz de bunun üzerine gerekli yerlere haber verdik. Evin içerisi de maalesef çok kötü. Elektrik ve su uzun süredir yokmuş. Su ihtiyacını evinin ilerisinde bulunan çeşmeden karşıladığını söyledi" diye konuştu.

        "20-25 TANE KÖPEĞİ VAR DEDİLER"
        Tuğba Zümbül ise taksi ile hayvan beslemeye giderken şoförün 'burada yaşayan bir teyzenin 20-25 tane köpeği var' dediğini belirterek, "Bizde bunun üzerine, teyzemize yardımcı olmak için mama alıp evine geldik. Karşılaştığımız manzara çok kötüydü. Şimdi de teyze ve hayvanlara elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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        Haberler Yaşam Çöp evdeki tüyler ürperten gerçek! Ölü kedi ve köpekleri saksıya gömülmüş...
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