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    Gaziantep'te Pitbull saldırsına uğrayan minik A.A yüz felci için bir ameliyat daha olacak

    Gaziantep’te A.A, Pitbull saldırısı sonucu kabusu yaşadı. Türk hekimlerinin başarılı operasyonlarıyla iyileşmeye başladı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, küçük kızın son durumunu açıkladı:Neşesi yerinde. ilerleyen günlerde yüz felci için bir ameliyat daha olacak.

    A.A’ya hayat operasyonu

    Türkiye'nin yeni gündemi sokak köpeklerinin neden olduğu tehlikeydi! Başıboş gezen ve çoğu tehlikeli ırka sahip olan bu köpekler, başta çocuklar olmak üzere pek çok kişiyi ölümle burun buruna getirdi. Onlardan birisi de 4 yaşındaki Asiye Ateş'ti. Gaziantep'te yaşayan A.A, evinin önünde oynarken 2 Pitbull köpeğinin hedefi haline geldi. 22 Aralık'ta Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Acı olayın ardından herkes, A.A'nin sağlık durumunu merak etti.



    Akdenız Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin 1 yıl sürecek tedavilerinin ardından eski günlerine döneceğini söyledi. "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Naklettiğimiz dokular iyi. Gözüne giden sinirler etkilenmemiş gibi duruyor. Yüz felci var. Onunla ilgili de birkaç gün içerisinde ameliyat planlanıyor" dedi. Asiye'nin doktorlarından hamburger istediğini de sözlerine ekledi.



    KÖŞE BUCAK TEHLİKE
    Saldırgan ırk köpeklerin sahipleri yine sorumsuz davrandı. 11 bin lirayı bulan ağır cezalar nedeniyle köpekleri sokaklara terk etmeye başladı! İhbarı değerlendiren ekipler, sokakta başıboş gezen saldırgan hayvanları yakalayıp barınaklara aldı.


        BENİ PARÇALADILAR
        Bir köpek vahşeti de Ankara'da yaşandı. Ramazan Aslan (10), evinin önünde 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralandı. Esnaf Murat Çetin'in süpürge fırçası ile kurtardığı talihsiz çocuk yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: Kaçamadım. Canım çok yandı. Beni parçaladılar. Artık korkudan dışarıya çıkamıyorum.

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        Haberler Yaşam Gaziantep'te Pitbull saldırsına uğrayan minik A.A yüz felci için bir ameliyat daha olacak
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