Gaziantep'te Pitbull saldırsına uğrayan minik A.A yüz felci için bir ameliyat daha olacak

Türkiye'nin yeni gündemi sokak köpeklerinin neden olduğu tehlikeydi! Başıboş gezen ve çoğu tehlikeli ırka sahip olan bu köpekler, başta çocuklar olmak üzere pek çok kişiyi ölümle burun buruna getirdi. Onlardan birisi de 4 yaşındaki Asiye Ateş'ti. Gaziantep'te yaşayan A.A, evinin önünde oynarken 2 Pitbull köpeğinin hedefi haline geldi. 22 Aralık'ta Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Acı olayın ardından herkes, A.A'nin sağlık durumunu merak etti.