Gaziantep'te Pitbull saldırsına uğrayan minik A.A yüz felci için bir ameliyat daha olacak

Türkiye'nin yeni gündemi sokak köpeklerinin neden olduğu tehlikeydi! Başıboş gezen ve çoğu tehlikeli ırka sahip olan bu köpekler, başta çocuklar olmak üzere pek çok kişiyi ölümle burun buruna getirdi. Onlardan birisi de 4 yaşındaki Asiye Ateş'ti. Gaziantep'te yaşayan A.A, evinin önünde oynarken 2 Pitbull köpeğinin hedefi haline geldi. 22 Aralık'ta Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Acı olayın ardından herkes, A.A'nin sağlık durumunu merak etti.
Akdenız Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin 1 yıl sürecek tedavilerinin ardından eski günlerine döneceğini söyledi. "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Naklettiğimiz dokular iyi. Gözüne giden sinirler etkilenmemiş gibi duruyor. Yüz felci var. Onunla ilgili de birkaç gün içerisinde ameliyat planlanıyor" dedi. Asiye'nin doktorlarından hamburger istediğini de sözlerine ekledi.
KÖŞE BUCAK TEHLİKE
Saldırgan ırk köpeklerin sahipleri yine sorumsuz davrandı. 11 bin lirayı bulan ağır cezalar nedeniyle köpekleri sokaklara terk etmeye başladı! İhbarı değerlendiren ekipler, sokakta başıboş gezen saldırgan hayvanları yakalayıp barınaklara aldı.