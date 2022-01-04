SON DAKİKA: Konya Akören'de kayıp Yasin'le ilgili şok iddia! Yasak aşk ölüme götürdü

"YASİN'İ ANNESİ ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin'in katıldığı programa bağlanan bir izleyici önemli iddialarda bulundu. 2018 yılının Temmuz ayında Ümmü Şahin'in kadın sığınma evine geldiğini anlatan izleyici, "Ümmü bana Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Benim arkamdan gelmiş. Bizde onu öldürdük" dedi. O köydeki kuyular araştırılsın. O kuyulardan birinde o çocuğun cesedi çıkacak. Bana öldürdük dedi" diye konuştu. Bunu üzerine Yavuz Şahin'de, "Köyde 3 tane kuyu var. Üçünü de boşaltıp incelediler. Fosseptik kuyularına da bakıldı" dedi.