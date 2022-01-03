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    • Yaşam
    • 03.01.2022 15:35
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    • 03.01.2022 16:01
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    İzmir'de okulda taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Veliler ayağa kalktı

    İzmir'de bulunan bir okulda kantinci olarak görev yapan T.D. çocukları taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Olayın okul yönetimi tarafından gizlendiğini iddia eden veliler ise okul girişinde toplandı. Bazı veliler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Tacize uğradığı iddia edilen öğrenci, "Dönem başından beri taciz ediyordu." dedi.

    Okulda taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Veliler ayağa kalktı

    İzmir'de bir okul kantincisi olan T.D., çocukları taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanırken, olayının okul yönetimi tarafından gizlendiğini öne süren veliler okul girişinde toplandı. Bazı veliler demir kapıdan atlayarak okulun içine girdi, güvenlik görevlileri ve veliler arasında arbede yaşandı.

    Okulda taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Veliler ayağa kalktı



    İzmir Karabağlar Ülkü Ortaokulunda kantincilik yapan T.D.'nin, bir süredir birden fazla öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, tacize maruz kalan 7 ve 8. sınıfa giden 4 öğrencinin ifadesi sonrası sorguya alınan kantinci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Taciz olayının 4 öğrenci ile sınırlı olmadığını, olayın okul yönetimi tarafından bilinmesine rağmen velilerden gizlenmeye çalışıldığını, öğrencilerin de susturulduğunu iddia eden veliler ise okul girişinde toplandı. Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler güvenlik görevlileri ile tartıştı.

        Bazı veliler demir kapıdan atlayarak içeri girdi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, velileri güçlükle okul dışına çıkarırken, görevliler ve veliler arasında arbede yaşandı.

        Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen veliler, olayı örtbas ettikleri iddiası nedeniyle okul müdürü ve bir öğretmenin görevden alınması gerektiğini belirtti. Velilerin okul önündeki nöbeti sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

        TACİZE UĞRAYAN ÇOCUK KONUŞTU
        İzmir'de kantinci T.D. tarafından tacize uğrayan öğrencilerden 13 yaşındaki Ö.M., kantincinin dönem başından bu yana birden fazla öğrenciyi elle ve sözlü olarak taciz ettiğini söyledi. İzmir Karabağlar Ülkü Ortaokulu'nda kantincilik yapan T.D.'nin, bir süredir birden fazla öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre tacize maruz kalan 7 ve 8. sınıfa giden 4 öğrencinin ifadesi sonrası sorguya alınan kantinci, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taciz olayının 4 öğrenci ile sınırlı olmadığını, olayın okul yönetimi tarafından bilinmesine rağmen velilerden gizlenmeye çalışıldığını, öğrencilerin de susturulduğunu iddia eden veliler ise okul girişinde toplandı.

        "Dönem başından beri taciz ediyordu"



        "OLAYI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI"
        Tacize uğrayan öğrencilerden Ö.M., "Bize elle ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu dönemin başından beri yapıyordu. Sadece ben değil, birçok kişiye yapıyordu. Biz de rahatsız olup müdüre söyledik. Müdür, ilk başta olayı örtbas etmeye çalıştı. Sonra da iki arkadaşımızı izolasyon odasına kilitledi. 'Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, ortalığı daha fazla karıştırmayacaksınız' demiş. Ailelerini arttırmadılar. Sonra okula polisler geldi ve ifade verdik. Psikolojimiz bozuldu. Okula devam konusunda zorluk yaşıyorum" dedi.



            "KADIN KANTİNCİ DE KAPIYI KOLLUYORMUŞ"
            Anne Y.M. ise "Beni okul müdürü arayıp özel bir konu için okula gelmem gerektiğini söyledi. Sonra da kantincinin elinin çocuklara değmesinden yanlış anlaşıldığını, fazla abartılacak bir şey olmadığını, polislerin geldiğini söyledi. Sonra kızımı çağırdılar. Kızım da olayın taciz olduğunu söyledi. Bir öğretmeninin de 'Sen kuyruk sallamazsan adam sana bir şey yapmaz' dediğini söyledi. 13 yaşındaki çocuğa bu denecek laf mı? O öğretmeni şimdi görmek istedim ama yıllık izne çıkmış. Müdürden, rehber öğretmeninden ve fen bilgisi öğretmeninden şikayetçiyim. Eşim, kızımın bir sıkıntısı olduğunu söylüyordu. Dalgındı, unutkandı. Olay sonra ortaya çıktı. Kızım, adam bir şey yapar korkusu ile susmuş. Hala da korkuyor. Sabaha kadar ağladı. Kantinde çalışanlardan da şikayetçiyiz. O adam taciz ederken kantinde çalışan kadın da kapıyı kolluyormuş" diye konuştu.

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