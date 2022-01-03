İzmir'de okulda taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Veliler ayağa kalktı





"KADIN KANTİNCİ DE KAPIYI KOLLUYORMUŞ"

Anne Y.M. ise "Beni okul müdürü arayıp özel bir konu için okula gelmem gerektiğini söyledi. Sonra da kantincinin elinin çocuklara değmesinden yanlış anlaşıldığını, fazla abartılacak bir şey olmadığını, polislerin geldiğini söyledi. Sonra kızımı çağırdılar. Kızım da olayın taciz olduğunu söyledi. Bir öğretmeninin de 'Sen kuyruk sallamazsan adam sana bir şey yapmaz' dediğini söyledi. 13 yaşındaki çocuğa bu denecek laf mı? O öğretmeni şimdi görmek istedim ama yıllık izne çıkmış. Müdürden, rehber öğretmeninden ve fen bilgisi öğretmeninden şikayetçiyim. Eşim, kızımın bir sıkıntısı olduğunu söylüyordu. Dalgındı, unutkandı. Olay sonra ortaya çıktı. Kızım, adam bir şey yapar korkusu ile susmuş. Hala da korkuyor. Sabaha kadar ağladı. Kantinde çalışanlardan da şikayetçiyiz. O adam taciz ederken kantinde çalışan kadın da kapıyı kolluyormuş" diye konuştu.

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