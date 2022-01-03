Futbol sahalarında görülmemiş şiddet! Yerde rakibine tekme attı çene elmacık ve burun kemikleri kırıldı gözünün altı yırtıldı

Kırklareli 1'inci Amatör Ligi B Grubu'nda dün Büyükmandıra Belediye Stadı'nda, Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Hürriyetspor'dan Talha Nazlı, rakibi Umut Karakaş'a tekme atınca, hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Kırmızı kart gören Talha Nazlı, bu kez aldığı tekmenin etkisiyle yerde yatan rakibi Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme attı.
ÇENE, ELMACIK KEMİĞİ VE BURNU KIRILDI
Yüzüne aldığı tekmeyle kendinden geçen Umut Karakaş, ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk muayenesi yapılan Karakaş'ın çene ve elmacık kemiğiyle burunda kırıklar, sol gözünün altında ise 2 santimetre yırtık tespit edildi. Umut Karakaş, buradaki tedavisinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilip tedaviye alındı.
"CİNAYETE TEŞEBBÜS"
Kuştepe Gençlikspor yönetim kurulu üyesi İbrahim Meriç, olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, Hürriyetspor maçında ilk golü attıktan sonra rakiplerinin sertleştiğini söyledi. Maçı izlerken yaşananlar karşısında şoke olduğunu söyleyen Meriç, "Rakip takım oyuncusu bizim oyuncumuz Umut Karakaş'a uçarak tekme atınca kırmızı kart gördü. Oyuncumuz yerde kıvranırken, bu kez de gelip yüzüne tekme attı. Tekmenin sesini biz 50 metre uzaklıktan duyduk. Yerde yatan futbolcunun yüzüne tekme atmak resmen cinayete teşebbüs. Olayın ardından takımı sahadan çekmek istedik ama hakem oynattı. Maçı 3-0 kazandık" dedi.