Futbol sahalarında görülmemiş şiddet! Yerde rakibine tekme attı çene elmacık ve burun kemikleri kırıldı gözünün altı yırtıldı

Yaşanan olayların ardından Kuştepe Gençlikspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından iki açıklama yayınladı. Birinci açıklamada, "Nicedir köylerimiz arasında ilişkileri güçlendirmek, günlük aktivitelerimizi renklendirmek ve spora gönül vermiş gençlerimizin yanında yer almak gibi bir idealle tribünleri genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk demeden dolduruyoruz, renk ve neşe katarak amatör liglere can veriyoruz. Ancak bugün bir utanca şahit olduk. Oysa atkılarımızı bile takmadık, davulumuzu evde bıraktık, tezahürat yapmadık. Gollerimize sessiz sevindik, misafirliğe yakışır şekilde oyunumuzu oynadık. Büyükmandıra deplasmanında, Hürriyetspor karşısında Kuştepe Gençlikspor olarak 3-0 galibiyetle ayrıldık. Davullar, marşlar, öfke neşe görebilir yeşil sahalar. Küfürler kavgalar da görebilir bu sahalar, evet ciddi sakatlanmalar da görebilir, sarı kırmızı kartlar görebilir. Hatayı kabul bir erdemdir, utancı ortaya koyan özür dilemesini bilmelidir. Sakatlığa geçmiş olsunu değil ayıba özür, caniliğe kınama bekliyoruz. Görüntüler takdirinize bırakılmıştır. Maçın durduğu esnada, yerde yatan sakatlanmış oyuncuya tekme atmak futbolun neresinde, bunu bir geçmiş olsun ile geçiştirmek centilmenliğin neresinde Hürriyetspor?" denildi.