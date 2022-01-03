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    • Yaşam
    • 03.01.2022 15:08
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    • 03.01.2022 15:08
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    Bursa'da akaryakıt tankeri yan yattı! Binlerce litre motorin yola döküldü

    Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan akaryakıt tankeri yola devrildi. Binlerce litre motorin yola aktı. Yola akan motorin şans eseri alev almazken, devrilen tanker kepçe yardımı ile kaldırıldı.

    Akaryakıt tankeri yan yattı! Litrelerce mazot yola aktı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt tankeri devrildi. Sürücüsünün yaralanmadığı tankerde bulunan litrelerce motorin yola aktı. Kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. Maden ocakları bölgesinden yokuş aşağı inmek isteyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilip ters döndü.

    Devrilen akaryakıt tankerinde bulunan motorin kapağın kırılması ile yola akmaya başladı. Yola akan motorin için kepçe yardımı ile kaza bölgesine mıcır serildi. Kaza yerine yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan tanker bölgedeki bir maden ocağından çağrılan kepçe yardımı ile kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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