İzmir’de kan donduran son: Otomobil içinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış erkek cesedi bulundu





ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan çalışmalarda bir adet pompalı tüfek bulunurken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin ise İbrahim Kırık (20) olduğu belirlendi.