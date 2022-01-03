Coronavirüs, yine mutasyona uğradı! Omicron, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı

Coronavirüs, yine mutasyona uğradı. Omicron adı verilen yeni tür, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. ABD'li bilim adamı Dr. Jonathan Reiner, korkutan açıklamayı yaptı. "Omicron, hiper bulaşıcı özellik taşıyor. Bir an bile maskenizi indirmeyin" diyerek herkesi uyardı.

Futbolda da COVİD-19 alarmı vardı. Dünyaca ünlü takımlarda, vaka sayıları patladı. Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

MESSİ DE POZİTİF

Dünyaca ünlü futbolcu Messi de Coronavirüs'e yakalandı. Evinde karantinaya alındı.