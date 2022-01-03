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    • Yaşam
    • 03.01.2022 13:15
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    • 03.01.2022 13:22
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    Ankara’da başıboş köpeklerin saldırdığı Ramazan Aslan: “Arkamı döndüm köpekler bacağıma saldırıp etimi kopardı”

    Başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Ankara’nın Altındağ ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Aslan, “Baktım köpekler ayağıma saldırıyor. Bacağımdan etimi kopardılar” dedi.

    “Köpekler bacağıma saldırıp etimi kopardı”

    Olay, Altındağ ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Aslan isimli 10 yaşındaki çocuk yoldan geçtiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

    "Arkama baktım köpekler bacağıma saldırıp etimi kopardı"


    Durumu fark eden civar sakinleri duruma müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerden kurtardı.

    Başıboş köpeklerin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada


    Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Vücudunda derin yara izleri olan Aslan hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Köpeklerin saldırı anı ise bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Aslan ise olayı anlattı.



    "ARKAMA BAKTIM KÖPEKLER BACAĞIMA SALDIRIP ETİMİ KOPARDI"
    İHA muhabirine olay anından bahseden Aslan, olayın amcasını ziyaret etmeye giderken gerçekleştiğini, arkasına baktığında köpeklerin saldırdığını söyleyen Aslan, "Ben amcamlara doğru yürüyordum. Sonra da bir baktım köpekler ayağıma sarıldı. Bacağımdan etimi kopardılar. Sonra da oradaki abi geldi beni kurtardı. Sonra da ayağımı sarıp buz koydular. 5-6 tane köpek vardı. Amcam çok uzak dedi.

        Ortaya doğru gelmiştik o gitti. Ben de geri gittim amcamlara. Sonra da amcam arkamdan geliyor mu diye baktım köpekler ayağıma saldırdı. Köpekler bizi korkutuyor" sözleriyle o anlardan üzüntüyle bahsetti.



        "ALLAH KORUSUN ÇOCUK ÖLEBİLİRDİ"
        Köpek saldırısına uğrayan Ramazan Aslan'ın yakın akrabası Hasan Gözek, kimse fark etmese Ramazan'ın orada ölebileceğini belirtti. Gözek, yetkililerden bu durum hakkında yardım isteyerek, "Çocuk bizim eve gelirken fark etmeden 5-6 köpek saldırıyor. Bizim mahallede köpek çok olduğu için belediyeyi arıyoruz gelmiyorlar. Belediye hiç ilgilenmiyor. Çocuk okula gidiyor. Çocuk okuldan oldu. Daha kötüsü olabilir ve ölebilirdi. Bizim arkadaş görmeseydi çocuk ölebilirdi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde köpekler kız çocuğuna saldırdı. Allah korudu. 5-6 köpek bir çocuğa saldırırsa kimse fark etmeseydi o çocuk ölürdü. Büyüklerden rica ediyorum bu olaylarla ilgilensinler. Köpekleri barınaklara alsınlar. Bizim çocuklar evden çıkmaya korkuyorlar" diye konuştu.



        Köpek saldırısına uğrayan Ramazan Aslan'ı kurtaran Murat Çetin ise çocuğun yanına uğrayarak ona teselliler verdi. Aslan ise onu kurtaran Çetin'e teşekkür ederek vefa borcunu yerine getirdi. Çetin, bu davranışı herkesin yapması gerektiğini, yaptığının insanlık borcu olduğunu da ekledi.
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            Haberler Yaşam Ankara’da başıboş köpeklerin saldırdığı Ramazan Aslan: “Arkamı döndüm köpekler bacağıma saldırıp etimi kopardı”
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