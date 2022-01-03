Fuhuş ve kumar operasyonu! Konsomasyon yapan kadınlar...

Denetimlerde bin 425 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. Denetimlerde geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 9 ayrı adreste bulunan 90 apart dairesini kontrol etti. Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında apart sahibi 4 kişiye ise 49 bin 163 TL para cezası uyguladı.