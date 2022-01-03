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    • Yaşam
    • 03.01.2022 14:34
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    • 03.01.2022 14:34
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    Fuhuş ve kumar operasyonu! Konsomasyon yapan kadınlar...

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 727 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhşa teşvik ve zorlama suçundan 1 şahsa işlem yapılırken, parkta pet şişelerin arasından futbol topunu geçirmek için 1’e 20 kazanacağını vaat eden 2 şahıs kumar oynanmasına yer sağlanmasından adli işlem gerçekleştirildi.

    Fuhuş ve kumar baskını! Konsomasyon yapan kadın...

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 27 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 727 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

    Denetimlerde bin 425 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. Denetimlerde geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 9 ayrı adreste bulunan 90 apart dairesini kontrol etti. Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında apart sahibi 4 kişiye ise 49 bin 163 TL para cezası uyguladı.



    PARKA YAPILAN KUMAR OPERASYONUNDA 3 KİŞİ EMNİYETE SEVK EDİLDİ
    Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin aldığı ihbar üzerine Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde bulunan Amfi Park içerisinde iki pet şişe arasından futbol topunu geçirene 1'e 20 kazanacağını vaat ederek, 3 atışın 20 TL üzerinden oyun oynatan 2 kişiye "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Futbol topuyla atış yapan 1 kişiye ise bin 819 TL idari para cezası uygulanarak şahıslar karakola sevk edildi.



        Öte yandan; fuhuş operasyonunda bir adreste "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan 1 kişiye adli işlem uygulandı. Alkollü mekanlara yapılan denetimde 7 farklı adresten bir işyerinde ruhsat sahibi ve mesul müdürün işinin başında olmadığı

        TABDK belgesinin uzatmasının yapılmadığı tespit edildi. 6 işyerinde 14 kadının konsomasyon yaptığı tespit edilerek gerekli idari işlem yapıldı.
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        Haberler Yaşam Fuhuş ve kumar operasyonu! Konsomasyon yapan kadınlar...
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