Çok sevdiği motosikletini bu kez ölüme sürdü! Tam gaz facia

Korkunç kaza, önceki gece Denizli'de yaşandı. Motosiklet sürücüsü Gökhan İşbakan, babası Turgut İşbakan'la birlikte motosiklete atladı. Gaza bastı! O kadar hızlıydı ki akrobatik hareketler yaparken arkasında oturan babasının düştüğünü bile anlamadı! Motoru 5 kilometre daha sürdükten sonra kamyonetle çarpıştı! Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Baba Turgut İşbakan ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü açıklandı. Gökhan İşbakan'ın 5 yıl önce de bir arkadaşını motosiklet kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Acı olayla ilgili sosyal medyada yayınladığı mesajı yürek yaktı: Bizim de başımıza gelebilir. Lütfen dikkat edelim. Sevdiklerimizi düşünelim. Berkan ÇETİN