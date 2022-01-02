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    Çok sevdiği motosikletini bu kez ölüme sürdü! Tam gaz facia

    Motosiklet tutkunu genç, babasını arkasına aldı. Gaza bastı. O kadar hızlıydı ki babasının düştüğünü bile anlamadı. 5 kilometre sonra kaza yaptı! Kurtarılamadı. Motosikletten düşen baba Turgut İşbakan'ın tedavisi sürüyor.

    Tam gaz facia

    Korkunç kaza, önceki gece Denizli'de yaşandı. Motosiklet sürücüsü Gökhan İşbakan, babası Turgut İşbakan'la birlikte motosiklete atladı. Gaza bastı! O kadar hızlıydı ki akrobatik hareketler yaparken arkasında oturan babasının düştüğünü bile anlamadı! Motoru 5 kilometre daha sürdükten sonra kamyonetle çarpıştı! Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Baba Turgut İşbakan ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü açıklandı. Gökhan İşbakan'ın 5 yıl önce de bir arkadaşını motosiklet kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Acı olayla ilgili sosyal medyada yayınladığı mesajı yürek yaktı: Bizim de başımıza gelebilir. Lütfen dikkat edelim. Sevdiklerimizi düşünelim. Berkan ÇETİN

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    Haberler Yaşam Çok sevdiği motosikletini bu kez ölüme sürdü! Tam gaz facia
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