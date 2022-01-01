Tehlikeli ırka sahip köpeklerin 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması ve kısırlaştırılmasına karar verildi!

Buna göre Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi yasaklı köpek ırklarının 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması ve kısırlaştırılmasına karar verildi. Ancak kayıt yaptırmak istemeyenler, yine tehlikenin fitilini ateşledi!
Köpekleri şehir merkezlerine ve ormanlara terk etti! Trabzon'da müdür yardımcısı Zafer Demir iki gündür ilkokulun yakınlarında dolaşan sahipsiz Pitbull'u fark etti. Hemen belediyeye haber verdi. Köpek, barınağa teslim edildi. Tehlikenin bir diğer adresiyse Kayseri'ydi. Başıboş gezen Pitbull, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Araçlara ve insanlara doğru koşmaya başlayan köpek, belediye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmayla yakalanabildi.