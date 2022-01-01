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    Tehlikeli ırka sahip köpeklerin 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması ve kısırlaştırılmasına karar verildi!

    Gaziantep’te 2 Pitbull’un saldırısına uğrayan A.A’nın tedavisi sürüyor. Yaşanan korkunç olay Türkiye'nin gündemine otururken, 14 Ocak'a kadar tehlikeli ırklara sahip köpeklerin kayıt altına alınmasına ve kısırlaştırılmasına karar verildi.

    Pitbull alarmı

    Tehlikeli ırka sahip köpeklerin sebep olduğu vahşet, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Gaziantep'te 4 yaşındaki A.A'nın yaşadığı acı olayın ardından yeni tedbirler gündeme geldi.



    Buna göre Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi yasaklı köpek ırklarının 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması ve kısırlaştırılmasına karar verildi. Ancak kayıt yaptırmak istemeyenler, yine tehlikenin fitilini ateşledi!



    Köpekleri şehir merkezlerine ve ormanlara terk etti! Trabzon'da müdür yardımcısı Zafer Demir iki gündür ilkokulun yakınlarında dolaşan sahipsiz Pitbull'u fark etti. Hemen belediyeye haber verdi. Köpek, barınağa teslim edildi. Tehlikenin bir diğer adresiyse Kayseri'ydi. Başıboş gezen Pitbull, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Araçlara ve insanlara doğru koşmaya başlayan köpek, belediye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmayla yakalanabildi.

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    Haberler Yaşam Tehlikeli ırka sahip köpeklerin 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması ve kısırlaştırılmasına karar verildi!
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