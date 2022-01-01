İstanbul çılgınlığı! Boğazda yer kalmadı

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evrenlerinde sanal arsa satışları tüm hızıyla devam etti. Türkiye de bir anda ilgi odağı oldu. Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir oldu. Bağcılar'da bir Metaverse parseli 135 TL iken, Ortaköy sahilinde bu rakamlar 500 TL'ye kadar çıktı. İstiklal Caddesi'nin üzerindeki bütün parseller satılırken, caddenin ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyatla alıcı buldu. İstanbul'da modanın nabzının tutulduğu yer olan Nişantaşı'nda boş olan parseller 8 OVR (yaklaşık 250 TL) bedelle satılıyor. İstanbul'da Boğaz hattı boyunca önemli caddelerin tamamı satılırken, ana arterlerin yakınlarındaki alanlar 8 OVR (250 TL) bedelle satılıyor.